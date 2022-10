Giovanni Floris, chi è?/ Il nuovo romanzo, “Il Gioco”: “C’è un mistero da scoprire…”

Chi è Giovanni Floris?

Giovanni Floris sarà uno degli ospiti del programma televisivo “Da noi a ruota libera” per parlare del suo ultimo libro “Il Gioco”. Floris è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo, classe 1967, è noto al pubblico italiano soprattutto per i programmi televisivi: “Dimartedì” e “Ballarò”. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, Giovanni Floris ha collaborato con diversi giornali: L’Espresso, L’Avanti, Il Messaggero e poi ha frequentato la scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Dopo anni di studio e praticantato, nel 1996 il giornalista è stato assunto dal Giornale Radio Rai e ha anche lavorato come inviato. Nel 2014 lascia la Rai e ottiene un contratto a La7 e dopo aver condotto per 12 anni il programma “Ballarò”, passa alla conduzione di “Otto e mezzo”. Il 2014 però è stato un anno fondamentale per Floris, anche perché usciva il suo primo romanzo: “Il Confine di Bonetti”. Negli anni successivi il giornalista ha continuato a seguire la sua passione per la scrittura e ha pubblicato altri romanzi, fino al 2022, anno di pubblicazione del libro “Il Gioco”.

Il nuovo libro di Giovanni Floris: “Il Gioco”

Come avevamo preannunciato, Giovanni Floris parteciperà a “Da noi a ruota libera” per parlare del suo ultimo libro “Il Gioco”. Il Corriere della Sera ha descritto così il suo romanzo: “Il Gioco è un libro giallo. C’è un mistero da scoprire. Ma è anche un apologo carico di amore per il sapere e per la sua trasmissione. La scuola è vecchia, incapace di fornire strumenti per capire il presente. Ma senza formazione condivisa esiste solo la solitudine sociale e civile”.

Il libro infatti tratta diverse tematiche sociali che partono da un avvenimento in particolare: la scomparsa di una studentessa. Il libro è ambientato in un quartiere di periferia chiamato “Torre Bruciata”, in una scuola dove i professori avvertono che il loro ruolo sociale ha perso valore. In quella scuola i compagni di classe di Rossella, la studentessa scomparsa, iniziano a fare supposizioni su chi potrebbe essere l’artefice della sua scomparsa e i primi ad essere additati sono Momo e Francesca, due ragazzi che la bullizzavano e non erano bravi a scuola. Quando capiscono che Momo (un ragazzo mezzo nero che simpatizza per l’Isis) non è il colpevole, inizia il Gioco.

