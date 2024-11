Tutto su Giovanni Pernice, il maestro di Ballando con le stelle 2024

Tra i nuovi maestri di Ballando con le stelle 2024 spicca la presenza di Giovanni Pernice. Classe 1990, il maestro di ballo è originario della Sicilia ed è legatissima alla famiglia. A supportarlo nella sua passione sono stati i genitori. Giovanni Pernice, inoltre, pare abbia un fratello e una sorella. La sua passione per il ballo è iniziata quando era solo un bambino. A soli 14 anni si trasferisce a Bologna per studiare danza concentrandosi soprattutto sui balli sudamericani come la samba, il cha-cha-cha, la rumba, il paso doble e il jive. Partecipa agli Open di Pieve di Cento; di Ancona; di San Marino e di Sant Cugat del Vallès. Nel 2015 è chiamato per Strictly Come Dancing ottenendo un successo straordinario.

Nel 2024, Milly Carlucci lo sceglie come maestro di Ballando con le stelle 2024 mettendolo in coppia con Bianca Guaccero con cui, sin dalla prima puntata, nasce un feeling speciale che li porta ad incantare in pista pubblico e giuria candidandosi come coppia vincitrice.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero: coppia fuori dalla pista di Ballando con le stelle 2024?

Entrambi single, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero stanno facendo sognare i fan di Ballando con le stelle 2024 che sognano di poterli vedere insieme, come coppia, non solo sulla pista di Raiuno, ma anche nella vita. Un sogno che potrebbe realizzarsi alla luce delle ultime paparazzate. La coppia di Ballando con le stelle 2024 è stata pizzicata insieme dal settimanale Chi e la complicità sembrava evidente. i due si sarebbero concessi anche qualche giorno insieme a Londra.

Parlare d’amore è ancora prematuro, ma tra il maestro di Ballando e l’attrice, il feeling è davvero evidente e chissà che, dopo anni, la Guaccero non ritrovi davvero l’amore. Lei, infatti, è single da otto anni. Lei, invece, in passato, ha avuto storie con la collega Jowita Przystal, la cantante Ashley Roberts, Jess Wright e Georgia May Foote.