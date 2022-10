Giovanni Pernice, chi è il ballerino?/ “Ho in media 16 milioni di spettatori…”

Chi è Giovanni Pernice?

Stasera in prima serata su canale 5 torna “Emigratis-la resa dei conti”. Dopo il successo della prima puntata, i comici Pio e Amedeo andranno a Parigi e Londra, ed è proprio nella capitale dell’Inghilterra che faranno irruzione della vita del ballerino Giovanni Pernice! Giovanni è un giovane ballerino di 35 anni, ha origini Siciliane ma il suo talento gli ha permesso di conquistare un posto all’interno della tv inglese e non solo. La sua carriera da ballerino professionista inizia all’età di 25 anni, quando Giovanni viene convocato dalla BBC per far parte del cast di “Strictly Come Dancing”, la versione inglese del programma “Ballando con le stelle”.

Nel giro di pochissimo tempo, Giovanni Pernice diventa uno dei volti più ammirati dal pubblico inglese e anche dai giornalisti, che lo hanno seguito con attenzione per molto tempo, soprattutto dopo il successo di un altro programma: “Love island”. Il successo televisivo non è comunque bastato al ballerino, che oltre ad esercitare la sua professione e a dilettarsi in diverse live per i fan, sogna di fare l’attore in Italia.

Giovanni Pernice racconta il suo successo in Inghilterra

Dopo aver ottenuto varie proposte di lavoro, il ballerino Giovanni Pernice ha lasciato la sua amata Italia e si è trasferito in Inghilterra. Al Corriere della Sera Giovanni aveva raccontato: “Quando sono arrivato non sapevo una parola di inglese, ora mi cercano tutti. Ho maturato una notevole notorietà in pochissimo tempo, merito di un duro lavoro che mi ha permesso di conquistare una semifinale e ben tre finali di Strictly Come Dancing, una trasmissione molto amata. Non passi di certo inosservato quando ti vedono in media 16 milioni di spettatori”.

Il ballerino è molto soddisfatto della sua carriera in Inghilterra ma a parer suo, ciò che piace più di tutto al suo pubblico è “la storia di un giovane emigrato che a suon di musica e balli è riuscito a conquistare il suo successo”. E pensare che proprio due “emigrati” (Pio e Amedeo) stasera stravolgeranno ironicamente la sua vita, riportandolo sul grande schermo italiano. Il ballerino ha una personalità estroversa ed è molto ironico, per cui di certo apprezzerà la compagnia dei due giovani foggiani, forse avrà un po’ di mal contento solo quando dovrà pagarli!











