Giovanni Tesse ‘innamorato’ di Petit: “Empatia straordinaria, non me ne voglia Marisol”/ Spiazza a Amici 2024

Amici 2024, Giovanni Tesse confessa: “Innamorato di Petit, mi piacerebbe lavorare con lui”

Nella scuola di Amici oltre a migliorare e perfezionarsi nella propria arte nascono anche delle solide e forti amicizie, lo sa benne Giovanni Tesse, eliminato nella seconda puntata del Serale di Amici 2024, che in una lunga intervista concessa a SuperGuidaTv si è definito letteralmente innamorato di Petit sia umanamente che professionalmente e spera in futuro di poter collaborare con lui. Nel dettaglio, infatti, il ballerino ha dichiarato: “Ho conosciuto per 5 mesi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Petit. Salvatore è un ragazzo di cui sono letteralmente ‘innamorato’, non me ne voglia Marisol, sia professionalmente che umanamente.”

E subito dopo Giovanni Tesse su Petit ha aggiunto: “Si è da subito percepita un’empatia straordinaria tra me e Petit. Ho ballato per lui la notte di Capodanno a Genova, con la diretta su Canale 5, ed è stata una delle esperienze più belle, se non la più bella, della mia vita ed è stato fantastico. Con Petit spero, se lui vorrà, di lavorare a qualche suo concerto, live o spettacolo.”

Giovanni Tesse e il suo rapporto con Petit ad Amici 2024: “L’ho visto piangere solo quando sono stato eliminato”

Giovanni Tesse è riuscito a creare con gli altri allievi di Amici 2024 rapporti solidissimi che continueranno sicuramente anche fuori dal talent. Con Petit, il cui vero nome è Salvatore Moccia, ha instaurato un’amicizia fraterna: “Un rapporto fortissimo, si è visto anche il giorno in cui sono uscito, come ha reagito lui e come ho reagito io. Io non ho mai visto Petit piangere, o l’ho visto poche volte, e per me l’ha fatto. In quel momento mi sono reso conto di quanto era forte il nostro rapporto.”

Il ballerino dopo l’eliminazione dal serale di Amici 23 è riuscito anche a chiarirsi con Nicholas Borgogni. I due hanno litigato a causa del guanto di sfida da parte di Emanuel Lo sulle prese quando preso dalla competitività Giovanni giurò a Nicholas che gli avrebbe fatto fare una brutta figura. Dopo quella incomprensione i due non si sono rivolti la parola per settimane fin quando, dopo l’eliminazione Nicholas gli ha scritto una lettera, si sono parlati, chiariti ed hanno dichiarato di aver fatto pace a Verissimo.











