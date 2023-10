Giselda Torresan, gaffe al Grande Fratello 2023 su Heidi Baci e Massimiliano Varrese/ “Domani viene mamma…”

Grande Fratello 2023: Giselda Torresan ironizza sull’abbandono di Heidi Baci

Gli ultimi giorni al Grande Fratello 2023 sono stati scossi in maniera poderosa dal “caso” Heidi Baci. La giovane ha avuto fin dal suo ingresso un rapporto molto stretto – anche se altalenante – con Massimiliano Varrese. Fino alla puntata dello scorso lunedì, con l’attore è stato tutto un tira e molla senza che si arrivasse ad una definizione effettiva del loro rapporto. L’ago della bilancia è stato il padre della concorrente, entrato nella Casa nel corso dell’11a puntata del reality.

Dopo un particolare confronto con il padre, Heidi Baci ha maturato la decisione non solo di chiudere il rapporto con Massimiliano Varrese ma soprattutto di abbandonare la Casa del Grande Fratello 2023. Proprio su questo tema, nelle ultime ore Giselda Torresan ha avuto modo di fare una battuta in presenza dell’attore che può essere definita decisamente infelice. La giovane, scherzando sulla puntata che andrà in onda questa sera – come riporta Leggo – ha infatti affermato: “Massi, domani viene mia mamma e mi dice ‘vieni a casa con me’“.

Giselda Torresan “stuzzica “Massimiliano Varrese: la reazione dell’attore e le critiche sul web

Le parole di Giselda Torresan, che ha ironizzato sull’addio di Heidi Baci al Grande Fratello 2023, hanno sicuramente colpito Massimiliano Varrese. L’attore si è mostrato scuro in volto e con un sorriso abbozzato ha semplicemente risposto: “Ci sta, ci sta”. Chiaramente l’ironia può essere una buona arma per superare un momento di difficoltà, ma a volte ironizzare su determinate questioni può solo mettere in evidenza una forte mancanza di empatia.

Proprio di mancanza di tatto e di superficialità è stata accusata Giselda Torresan, in virtù della gaffe su Heidi Baci in presenza di Massimiliano Varrese. Come spesso accade, il web non perdona; subito dopo la visione della clip – come riporta Leggo – in rete sono arrivati fiumi di commenti contrariati rispetto al gesto della concorrente. “Alla faccia dell’empatia” è forse il pare che racchiude la vicenda e nel frattempo l’aria diventa sempre più pesante per Massimiliano Varrese.

