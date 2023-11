Giselda Torresan/ Nuova vita dopo il Grande Fratello 2023? Per il web è ‘l’influencer delle montagne’

Giselda Torresan dal Grande Fartello 2023 a Verissimo

Giselda Torresan si racconta da Silvia Toffanin a Verissimo dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello 2023. L’influencer delle montagne, così come qualcuno oggi la definisce, è uscita inaspettatamente durante la puntata del 6 novembre 2023 del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una nomination fatale per la simpaticissima concorrente che è stata la meno votata dal pubblico e costretta così ad abbandonare immediatamente la casa più spiata d’Italia. “È un gioco, va bene così” sono state le prime parole pronunciate da Giselda, mentre Alfonso Signorini dallo studio ha gridato al colpo di scena, visto che la trekker è stata per settimane tra le concorrenti più amate dentro e fuori la casa.

Ma chi è Giselda Torresan? L’ex gieffina ha 34 anni e vive a Pieve del Grappa, provincia di Treviso. È una ex operaia con la grandissima passione per la montagna. Estranea al mondo dello spettacolo e alle dinamiche della casa, Torresan ha avuto un po’ di difficoltà ad integrarsi con il resto del gruppo, pur mostrandosi sin da subito una ragazza semplice e genuina.

Giselda Torresan, chi è la influencer delle montagne eliminata dal Grande Fratello 2023

Durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello 2023, Giselda Torresan ha raccontato anche come ha fatto a diventare celebre sui social. Tutto è iniziato da una domanda di Rosy Chin: “Come fai ad avere così tanti follower su Instagram?”. Giselda ha così risposto: “Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un’informazione sui sentieri. Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto“.

In realtà la situazione è ben diversa visto che Giselda ha rilasciato tantissime interviste come la influencer delle Dolomiti e “sfruttando” così la sua grande passione per la montagna. Nel mese di marzo 2023 Il Dolomiti dedica ampio spazio alla giovane influencer che ha iniziato il suo percorso nel 2021 quando la riserva del Monte Grappa è entrato a par parte dell’Unesco. “È cominciato il passaparola tra le persone e i media che hanno cominciato a cercarmi” – ha dichiarato Giselda precisando – “Io sono timida e riservata”. Intanto la sua pagine Instagram supera i 120 mila follower e il suo profilo viene perfino ripostato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.











