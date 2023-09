Giuseppe Garibaldi, proposta di matrimonio al Grande Fratello 2023/ Il siparietto con Giselda Torresan

Grande Fratello 2023: altro che tensioni; Giuseppe Garibaldi si “dichiara” a Giselda Torresan

Con il passare dei giorni l’intesa tra i concorrenti del Grande Fratello 2023 aumenta a vista d’occhio; nascono nuove amicizie, possibili liaison e non possono mancare anche ruggini e avversità. Fortunatamente, ad avere la meglio non è sempre la tensione dovuta alle dinamiche di gioco, ma anche momenti di spensieratezza capaci di regalare sorrisi agli appassionati del reality. Gli ultimi protagonisti di una simpatica gag sono stati Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan.

Una clip pubblicata sul canale dedicato al Grande Fratello 2023 presente sul sito Mediaset, racconta la sfavillante cena di gruppo organizzata dai coinquilini sfruttando le abilità culinarie di Rosy Chin. Quando ormai ognuno ha ultimato gli squisiti ravioli cinesi, si realizza un simpatico siparietto con protagonisti Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan. Il primo si avvicina con una cloche misteriosa alla ragazza, rivelando poi il contenuto: due anelli “fatti in casa” e una inaspettata proposta di matrimonio.

Grande Fratello 2023, siparietto “nuziale” per Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan

“E’ un momento davvero delicato per me, perchè dopo 3 anni che sono single mi ritrovo comunque qui alla casa del Grande Fratello a fare una proposta che mai mi sarei aspettato di fare“. Inizia così Giuseppe Garibaldi il suo simpatico discorso, avvicinandosi con una cloche a Giselda Torresan. “Visto che comunque sapete del nostro matrimonio, io, Giuseppe Garibaldi; mi inginocchio a te…”. A questo punto il giovane porge i due anelli alla compagna di viaggio, che dopo qualche battuta in dialetto veneto accetta la proposta: “Matrimonio fatto!“.

Dopo la simpatica proposta di matrimonio, Giuseppe Garibaldi si fionda verso Giselda Torresan per un simpatico bacio, chiaramente non reale. Delirio a tavola per gli altri coinquilini che si lasciano andare in fragorose risate e applausi, palesemente divertiti dal siparietto dei due compagni di viaggio. Chissà che da un semplice scherzo non si possa arrivare a qualcosa di concreto; per il momento, ciò che è evidenza questa clip del Grande Fratello 2023 è una tenera e pura amicizia.











