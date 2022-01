Giucas Casella a Lulù “Hai fatto una scoreggia?”/ Ma è la sigaretta “puzza di merd*!”

Giucas Casella, uno dei maggiori protagonisti del Grande Fratello Vip, come molti altri Vipponi condivide il vizio del fumo. Il paragnosta però ama fumare le classiche sigarette e proprio nelle passate ore ha espresso le sue critiche nei confronti della sigaretta elettronica fumata da Lulù Selassié. Il gieffino si è reso protagonista di una surreale conversazione con la giovane principessa etiope in merito all’odore emanato dalla sigaretta: “Ma hai fatto una scoreggia? Perchè?!”, ha domandato il paragnosta alla ragazza.

Lulù ha subito smentito facendogli notare che si tratta del cattivo odore emanato dalla sigaretta elettronica: “E’ questa!”, ha esclamato la Selassié. “Ma come fai a fumarti questa cosa che puzza di cacca?”, ha domandato ancora Giucas, disgustato. Lulù lo ha però smentito, continuando a svapare e spiegandogli con fare affettuoso: “Quando tu la fumi, appena la accendi tu schiacci il pulsante ed ha questo odore un po’ strano…”. “Di merd*!”, l’ha interrotta Giucas.

Giucas Casella e Lulù Selassié commentano il cattivo odore della sigaretta elettronica

Lulù Selassié ha confermato il cattivo odore emesso dalla sua sigaretta elettronica dopo la prima accensione come fattole notare dall’amico Giucas Casella sottolineando però come questo tenda a svanire poco dopo, ed ha poi precisato: “Ma dopo 30 secondi cambia…”. Il Vippone non la penserebbe però nello stesso modo, facendole notare come fosse già passato un minuto. Il pensiero di Giucas è quindi andato subito a Manuel Bortuzzo: “Poverino, ma tu non lo devi baciare Manu!”.

Lulù lo ha però tranquillizzato sottolineando come anche il fidanzato fumi la medesima sigaretta: “Ah vero, allora è abituato!”, ha chiosato Casella. Il discorso tra i due ha particolarmente divertito gli utenti social, molti dei quali hanno dato ragione a Giucas. Altri invece sono rimasti particolarmente colpiti dal modo affettuoso con il quale Lulù si rivolge al Vippone durante le loro conversazioni. Clicca qui per vedere il video.



