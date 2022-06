Giucas Casella, botta e risposta con Manila Nazzaro/ “Mi dispiace leggere tue parole”

Giucas Casella risponde a Manila Nazzaro: il botta e risposta social

L’intervista di Manila Nazzaro rilasciata al settimanale Chi non è affatto passata inosservata, e ha scatenato numerose reazioni sui social. Ripercorrendo la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, l’ex concorrente ha parlato dei suoi vecchi coinquilini e senza risparmiare critiche. Se per Aldo Montano e l’amica Miriana Trevisan ha speso parole positive, non si può dire lo stesso di Katia Ricciarelli e Giucas Casella. La cantante lirica è stata definita una “delusione incredibile“, mentre l’illusionista “il più grande giocatore“.

Concorrenti Tale e Quale Show 2022/ Manila Nazzaro e un'ex di Uomini e donne? I rumor

Stilettate che hanno subito scatenato la reazione del paragnosta, che su Twitter ha speso le seguenti parole verso l’ex coinquilina di Cinecittà: “Mi dispiace cara Manila leggere le tue parole, perché al contrario io ti ho voluto bene a modo mio, e te ne voglio ancora. Buona vita a te (Giucas)“. Il suo commento è stato successivamente condiviso in una Instagram story sul profilo dello stesso Casella che, in aggiunta, ha scritto: “Manila capisco che fa caldo ma…“. Una secca risposta alle parole della showgirl, in un botta e risposta a distanza che potrebbe proseguire nelle prossime ore.

Manila Nazzaro: "Non mi sposo più con Lorenzo Amoruso"/ "Opinionista al GF Vip 7? Ci vogliono le pall*"

Manila Nazzaro e l’amore con Lorenzo Amoruso: l’ipotesi nozze e…

Non solo il Grande Fratello Vip e le bordate agli ex coinquilini: nell’intervista Manila Nazzaro ha parlato anche di amore e della relazione con Lorenzo Amoruso. Al momento la coppia vive un periodo davvero sereno, dove regnano equilibrio ed armonia. Seppur si amino alla follia, l’ipotesi matrimonio è ancora remota, come ribadito dall’ex Miss Italia a Chi: “Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà“.

Giucas Casella "non sono morto!"/ Smentita in un video divertente

Oltre ai possibili fiori d’arancio, la Nazzaro ha negato anche l’ipotesi di diventare nuovamente mamma: “Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA