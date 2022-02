Giucas Casella/ Commozione per la dedica della compagna Valeria Perilli: “tu il mio eterno amato!”

Giucas Casella il re delle gaffe al GF Vip

E’ un pasticcione, un gaffeur, un imbranato ma almeno ci fa sorridere, anzi ci fa ridere di gusto: Giucas Casella al Grande Fratello Vip porta buonumore e allegria e ci distrae dagli psicodrammi amorosi degli altri concorrenti, specialmente dal triangolo formato da Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. La sua è stata una settimana all’insegna degli strafalcioni, in perfetta linea con tutto il suo viaggio nel GF Vip: dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica con Giucas che ha scambiato Silvio Berlusconi per Mario Draghi e Sergio Mattarella allo scarso inglese passando per la confusione iniziale su Kabir Bedi, preso per un conoscente.

Il suo è un percorso sano, genuino, regolare, da borderline, con pochissime polemiche e tante risate: in settimana lo abbiamo visto sereno e divertito, impegnato tra balletti con Lulù Selassié sulle musiche di Cardi B e allenamenti improbabili con Antonio Medugno. Ma Casella è stato anche travolto suo malgrado da polemiche furiose: come la lite con Nathaly Caldonazzo, asfaltata dall’illusionista e definita come falsa e bugiarda dopo un alterco.

L’elemento di positività dentro la Casa

Per questo bisticcio con l’attrice Nathaly Caldonazzo, nato come chiarimento ma poi degenerato in vera e propria aggressività, Giucas Casella si è dovuto pubblicamente scusare, ammettendo di aver esagerato, anzi di aver proprio perso il controllo. Comunque il celebre paragnosta resta tra i personaggi più amati dal pubblico e, anche se non è in lizza per la vittoria finale, tifiamo affinché il GF Vip per lui possa durare ancora tanto.

Indubbiamente la presenza di Giucas nella Casa ha rappresentato la nota di positività e spensieratezza di cui tutti ne sentivano il bisogno. Alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, l’illusionista più famoso della tv ha voluto salutare gli italiani insieme a Miriana Trevisan, rivolgendosi direttamente alla telecamera e allietando gli spettatori con una canzone e inviando un messaggio di gioia con la complicità di Kabir Bedi.

La dedica della compagnaValeria Perilli per San Valentino

La festa degli innamorati è giunta anche dentro la Casa del Grande Fratello Vip e per l’occasione sono giunti i messaggi d’amore ad alcuni inquilini anche da parte dei rispettivi partner. In vista di San Valentino con un comunicato ufficiale sono state comunicate le prime sorprese ai Vipponi, a partire da Giucas Casella. La sua compagna Valeria Perilli ha infatti voluto sorprendere ancora una volta l’illusionista.

Giucas è rimasto sorpreso dalle parole di Valeria: “Oggi è la festa degli innamorati ed io sono una invincibile innamorata e tu il mio eterno amato”, ha esordito la donna dedicando al suo compagno “un inno all’amore intrecciandomi a te in questo valzer”. Casella è rimasto letteralmente folgorato dalla visione del video da parte della sua compagna che ha sorpreso tutti con un brindisi all’amore. “Grazie, ciao Valeria! Pazzesca”, ha chiosato Giucas.

