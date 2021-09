Giucas Casella, confessione choc al GF Vip/ “Amanda Lear? Quando era ancora un uomo…”

Lo scorso venerdì ha fatto il suo ingresso nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip 6 il paragnosta Giucas Casella, dopo lo scherzo che gli ha tirato il conduttore Alfonso Signorini, lasciandolo in auto per alcune ore e facendogli credere di essere sempre sul punto di entrare nel reality. Con la sua presenza Giucas ha portato nella Casa ancora più buonumore ma anche una serie di gaffe e confessioni che sta sfoderando con il passare delle ore.

Nelle passate ore, le conversazioni di Giucas con il resto degli inquilini non sono passate affatto inosservate ed il motivo è presto detto. L’illusionista si è infatti reso protagonista di una confessione che avrebbe a che fare un personaggio esterno al reality, ovvero Amanda Lear. Come riportato dal portale Biccy.it, specializzato in notizie televisive e gossip, Giucas Casella ha raccontato ai suoi nuovi amici di avventura di aver vissuto una piccola crisi lavorativa all’età di 25 anni. In quella circostanza ha svelato di aver conosciuto Amanda Lear ma nel parlarne apertamente con gli inquilini della Casa del GF Vip ha fatto anche una confessione inaspettata sul conto della persona citata.

Giucas Casella, confessione choc al GF Vip su Amanda Lear

Giucas Casella è così tornato indietro con la mente a quanto era appena un ragazzo ed ha riferito al resto dei suoi amici: “Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita”. Un momento di crisi, come capita spesso a chi fa un lavoro come quello del neo Vippone.

A quel punto, ha raccontato il paragnosta, ha deciso di fermarsi per un po’ di tempo. In quel frangente, ha aggiunto, ha fatto degli incontri particolari: “ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”. Una confessione choc che non è passata inosservata e che ha inevitabilmente fatto il giro dei social e dei principali portali che stanno seguendo le gesta di Giucas Casella e degli altri concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Giungerà prestò una replica da parte della donna chiamata in causa?

