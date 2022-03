Giucas Casella consola Jessica: “Fuori con Barù sarà diverso”/ Lei: “Non voglio…”

Giucas Casella, in piena notte, dopo la semifinale del Grande Fratello Vip 2021 che ha lasciato i segni su Jessica Selassiè per il duro confronto con Barù, ascolta e consola la principessa, visibilmente triste e amareggiata da come si è concluso il suo rapporto con Barù. Di fronte a Giucas, la sorella di Lulù non nasconde la grande delusione che le ha arrecato Barù con le sue critiche nate dopo un filmato in cui lei ha ipotizzato che il loro avvicinamento fosse dovuto ad una strategia.

“Sono sicuro che fuori sarà tutto diverso” esclama l’illusionista che prova a fare da intermediario tra i due esortando Jessica a non vedere Barù come un nemico, ma a considerare solo un momento di sfogo dovuto alla rabbia del momento. “Sono delusa, le parole che ha usato non mi sono piaciute, mi ha offesa” controbatte la principessa. “Lui è fatto così”, aggiunge ancora Giucas provando a difendere Barù.

Lo sfogo di Jessica Selassiè con Giucas Casella

Nonostante Giucas Casella provi a calmare Jessica e a farle cambiare idea su Barù, la Selassiè è ferma sulla propria posizione e ribadisce di essere stata non solo delusa, ma anche ferita dalle forti parole utilizzate dal nipote di Costantino Della Gherardesca in confessionale nei suoi confronti.

“Non lo riesco manco a guardare negli occhi, non lo giustifico, non riesco a vederlo nello stesso modo. Mi ha deluso. Mi disgusta. Non penso di voler vedere fuori una persona che parla così”, ha concluso Jessica che, questa mattina, ha espresso il desiderio di vivere con più leggerezza gli ultimi tre giorni nella casa.

