Giucas Casella/ Dallo scherzo delle espulsioni di massa dal GF VIP al “cappotto-gate”

Il concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip che fa più divertire gli altri e il pubblico da casa è senza ombra di dubbio Giucas Casella, spesso al centro di scene surreali che lo vedono vittima degli scherzi degli altri inquilini, soprattutto di Francesca Cipriani che già durante una vecchia edizione de L’isola dei Famosi ha fratturato una costola all’illusionista costringendolo a ritirarsi dal reality, mentre durante questa edizione del Grande Fratello Vip ha staccato una ciocca di capelli all’illusionista che dal canto suo si chiede perché la showgirl scelga lui come principale vittima dei suoi scherzi, ma è contento di stare simpatico a tutti.

In questo momento Giucas Casella però, è preoccupato perché da dentro la casa del Grande Fratello Vip non può seguire i lavori di ristrutturazione della sua abitazione; infatti, ha chiesto ad Alfonso Signorini di tenerlo informato sul “cappotto”. Il presentatore non riusciva a capire cosa stesse dicendo, poi gli è stato spiegato che si riferiva al bonus 110% e ai lavori che sta affrontando nella sua casa.

L’ultimo scherzo dei concorrenti a Giucas Casella

Giucas Casella è sempre al centro di scherzi architettati dagli inquilini. La scorsa notte tutti i concorrenti gli hanno fatto credere che Francesca Cipriani e altri suoi compagni avessero infranto la prima grande regola del reality che prevede ai concorrenti di non aprire mai la porta rossa e uscire all’esterno della casa. Nonostante Giucas Casella faccia divertire tutti gli inquilini in molti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute, anche Alessia Marcuzzi ha voluto esprimere la sua preoccupazione scrivendo su Twitter: “Temo seriamente per la vita di Giucas”. Il problema del mago, in questo momento, è la sua memoria, non ricorda i nomi, confonde le persone”.

Da Giucas Casella il pubblico si aspetta qualche magia o uno dei suoi show che divertono molto, anche se non si sa quanti inquilini sarebbero disposti a incrociare le dita delle mani dato che il mago non ne azzecca una, sul web c’è anche chi ironizza: “E se si dimenticasse la formula, lascerebbe tutti con le mani legate”.



