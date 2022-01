Giucas Casella, danza del ventre con Soleil/ “Muovi il bacino”: il sensuale ballo

Giucas Casella dalla parte di Katia Ricciarelli

La Casa del Grande Fratello Vip è spesso arricchita da forti confronti e accese discussioni, questo grazie alla presenza di personalità molto forti costrette alla convivenza. Non mancano però anche i momenti di grande spensieratezza e di risate assicurate, complici personalità capaci di alleggerire anche i momenti più tesi. Un ruolo fondamentale in tal senso nel corso dell’attuale edizione è senza dubbio ricoperto da Giucas Casella. Il paragnosta più amato d’Italia fin dal suo ingresso si è reso protagonista di gag simpatiche e momenti irriverenti serviti a stemperare le tensioni e i dissapori.

Non sono mancati anche i momenti emozionati, come il recente incontro con Valeria, la donna della sua vita. Nella trentaquattresima puntata del reality, andata in onda venerdì 14 gennaio, purtroppo non c’è stato modo di godere dei consueti momenti di divertimento segnati dall’illusionista. Le diverse questioni che hanno arricchito la serata hanno infatti lasciato poco spazio a Giucas, limitatosi a partecipare ad inizio puntata alla divisione in fazioni tra i concorrenti schierandosi senza il minimo dubbio dalla parte della grande amica e coetanea Katia Ricciarelli.

In difesa di Gianmaria Antinolfi

Nel momento della nomination Giucas Casella ha scelto di fare il nome di Federica Calemme; ha motivato la decisione ponendo l’accento sul trattamento riservato a Gianmaria Antinolfi, a suo dire quasi ingiusto e poco chiaro. Dopo la puntata Giucas non si è messo in evidenza in maniera particolare, dedicandosi esclusivamente alla solita quotidianità all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Sui vari canali social resta tra i beniamini di questa edizione, viste anche le poche pretese nei suoi confronti e dato il ruolo diverso all’interno del reality. Sempre sui social in tanti hanno notato come tra i pochi a prendersi cura, simpaticamente, di lui sono stati Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Nella prossima puntata è molto probabile che nuovi siparietti divertenti lo vedranno spiccare come protagonista, almeno è quello che sperano gli utenti social.

Giucas Casella e il Sensuale ballo con Soleil Sorge

A proposito di momenti esilaranti e di assoluta tranquillità che Giucas Casella riesce a regalare non solo ai suoi inquilini ma anche agli spettatori del Grande Fratello Vip, va segnalato l’ultimo sensuale ballo indiano nel quale il paragnosta si è recentemente lanciato. In occasione di una recente festa a tema organizzata per i Vipponi dal Grande Fratello Vip, Giucas ha sfoderato insieme all’amica Soleil Sorge tutte le sue abilità danzerecce cimentandosi nel salotto della Casa in una imperdibile esibizione alle prese con la danza del ventre.

Giucas Casella non si è fatto pregare due volte ed ha subito seguito i passi di Soleil che lo spronava a muovere il bacino: “Così?”, ha commentato l’illusionista, sincerandosi di stare facendo i passi giusti ed imitando i movimenti della influencer, prima di chiosare la sua esibizione con un inchino galante ed un saluto alla sua compagna di ballo. CLICCA QUI per vedere il video



