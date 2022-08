Giucas Casella “Lulù ama ancora Manuel Bortuzzo”/ “Orietta Berti? Il mio primo amore”

Giucas Casella commenta le coppie nate al GF Vip e su Lulù e Manuel…

Giucas Casella è stato uno dei grandi protagonisti della passata edizione del GF Vip 6. Amatissimo sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà, il paragnosta e volto televisivo si è recentemente raccontato nel corso di una intervista radiofonica rilasciata alla trasmissione Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. Oltre ad aver ammesso di essere rimasto in buoni rapporti con gran parte dei suoi ex inquilini, l’ex Vippone ha anche commentato le coppie che si sono formate nel corso della lunga avventura televisiva.

Se nei confronti di Sophie Codegoni e di Alessandro Basciano ha riservato belle parole definendoli “una bella coppia, sono stupendi insieme”, Giucas Casella non ha potuto dire lo stesso per una ormai ex coppia, ovvero quella formata da Lulù Selassié, una delle ‘Princess’ e da Manuel Bortuzzo. La loro storia è terminata in maniera burrascosa ed in merito Giucas si è lasciato andare ad alcune rivelazioni: “Lulù è una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente nì. Manuel mi ha dato tanta carica, chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità, lei è particolarissima, ama tutt’ora ancora Manuel. Io le dico di dimenticarlo ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui, ha tante persone che la vogliono, ma niente. Arriverà un amore per Lulù”.

Giucas Casella e l’aneddoto su Orietta Berti

La prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza tra poco più di un mese, vedrà tra le novità la presenza di Orietta Berti nei panni inediti di opinionista del reality, al fianco di Sonia Bruganelli. In merito alla presenza della cantante, Giucas Casella ha fatto una rivelazione: “Orietta è stato il mio primo amore. Avevo vent’anni, ero giovanissimo. L’ho conosciuta ad uno spettacolo, lei è rimasta incantata dalla mia bellezza mi ha detto. Orietta dove va va, è amatissima, la vedo benissimo al Grande Fratello”.

Prossimamente Giucas Casella lo rivedremo in tv dal momento che farà parte del minimondo di Avanti un altro nei panni del mago. In merito lui ha fatto il vago commentando così il suo ingresso nel cast della trasmissione di Paolo Bonolis: “Si? Non lo sapevo. Mi fa piacere sentirmi dire questo. Lo conosco il programma, ma non so nulla. Però non posso dire di no a Sonia Bruganelli”.

