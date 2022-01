Giucas Casella “Manuel, Manila è un’arpia proteggi Lulù”/ Bortuzzo: “Da mo che l’ho capito”

Giucas Casella mette in guardia Manuel Bortuzzo da Manila Nazzaro e gli chiede di stare attento e di proteggere Lulù Selassiè. Se durante i primi tre mesi di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro hanno sempre avuto un ottimo rapporto, nell’ultimo periodo, qualcosa è cambiato. Manuel ha notato alcuni atteggiamenti che lo hanno spinto ad allontanarsi al punto che, dopo la lite con Jessica e Lulù Selassiè, l’ex Miss Italia si è lamentata di non aver ricevuto neanche un abbraccio da Manuel che ha difeso la fidanzata.

Manila Nazzaro, insieme a Katia Ricciarelli, è convinta che la storia d’amore con Lulù abbia allontanato Manuel. In confessionale, tuttavia, Bortuzzo ha mostrato insofferenza nei confronti di alcuni atteggiamenti rispondendo duramente anche a Katia Ricciarelli che si era chiesta cosa lo avesse spinto a stare con Lulù. Tra Manuel e Manila, ormai, non c’è più alcun tipo di rapporto e Giucas Casella manda un messaggio in codice a Bortuzzo che il pubblico della rete ha colto al volo.

Il messaggio di Giucas Casella a Manuel Bortuzzo

In cucina, Giucas Casella, sottovoce, ha provato a mettere in guardia Manuel Bortuzzo da Manila Nazzaro. L’illusionista che con Lulù Selassiè ha un ottimo rapporto sin dai primi giorni di convivenza, ha così chiesto all’atleta di stare attento e di proteggerla. Nel filmato che sta circolando un rete, Giucas nomina Manila e pare che aggiunga anche il termine “arpia”. Manuel, da parte sua, risponde: “Da mo che l’ho capito”.

Bortuzzo, dunque, sembra abbia cambiato definitivamente idea su Manila Nazzaro. Nelle ultime settimane, del resto, Manuel e trascorre tutto il proprio tempo con Lulù, Jessica, Gianmaria, Alessandro, Miriana, Nathaly e Federica. I rapporti nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dunque, sembrano siano definitivamente cambiati.

