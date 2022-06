Giucas Casella “non sono morto!”/ Smentita in un video divertente

Giucas Casella fa ironia con un video Instagram: “Sono morto e sono in paradiso“

L’ironia è sempre stata un’arma fondamentale nella vita di Giucas Casella, e l’ha nuovamente dimostrato di recente su Instagram. L’illusionista, uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 6 terminato a marzo, ha infatti condiviso un divertente video sul proprio profilo in cui si è fatto beffa di alcune voci circolanti nell’ultimo periodo. Voci che, in particolare, avrebbero ipotizzato la sua morte. L’ex Vippone però non ci ha pensato su due volte e, immerso in una piscina all’aperto, si è immortalato in un video in cui smentisce categoricamente tali rumors.

Giucas Casella e il figlio James/ “E’ la mia vita! Come padre sono sempre severo”

“Ho appena saputo che mi avete dato per morto, ma io non sono morto. Anzi sì, sono morto e sono in paradiso” commenta scherzando Giucas Casella, mostrandosi in tutta la sua vitalità, spensierato e a mollo in piscina. Oltre alla smentita, si è anche improvvisato cantante intonando una strofa del brano La Vita: “Ah la vita, più bello della vita non c’è niente“. E per dimostrare di essere ancora vivo, vegeto e in salute, canta anche il celebre ritornello di Eh… già di Vasco Rossi: “E sono ancora qua, eh già“.

Valeria Perilli, compagna Giucas Casella/ "Grazie per l'amore dato a me e a James"

Giucas Casella: l’amore per Valeria Perilli e il figlio James

Giucas Casella si gode dunque la sua vita appieno, con ironia e spensieratezza, le cifre distintive del suo carattere. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6, l’illusionista si è preso un po’ di tempo per sé per stare assieme alla compagna Valeria Perilli, cui ha rivolto una proposta di matrimonio proprio all’interno della Casa di Cinecittà. Doppiatrice ed ex annunciatrice tv, nonché ex Signorina Buonasera della Rai, con Valeria Perilli ha stretto una romantica storia d’amore. Il passo più importante per loro sono ora le nozze, alle quali Casella si è detto pronto.

Carol Torr e James ex compagna e figlio Giucas Casella/ "Non volevo un figlio da lei"

Dopo il reality Giucas Casella ha avuto il modo di stare tanto tempo anche con il figlio James. Abbiamo imparato a conoscere il loro rapporto simbiotico durante il Grande Fratello Vip 6, in cui ha parlato spesso di lui commuovendosi ogni volta. In una recente intervista di maggio rilasciata a Domenica In, padre e figlio si sono aperti a vicenda raccontando il loro rapporto. “James per me è la vita!” ha esclamato l’illusionista. E il figlio non ha mai smesso di dimostrargli affetto e gratitudine: “Tu sai che ho fatto una scelta importante nella vita e il fatto di essere qua è per ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giucas Casella (@giucas_casella)













© RIPRODUZIONE RISERVATA