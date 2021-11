Giucas Casella/ Serata da brivido in coppia con Clarissa: “Vieni vicino a me!”

Giucas Casella vittima preferita di Signorini per gli scherzi al GF VIP

Giucas Casella è molto apprezzato dagli inquilini del Grande Fratello Vip ed in particolare da Francesca Cipriani che si diverte a fargli sempre qualche scherzo. Venerdì è stata invitata da Alfonso Signorini ad andare nel Confessionale per affrontare il problema della sua ricrescita, che nel tentativo di tingersi i capelli ha peggiorato la situazione. Il Grande Fratello Vip le ha dato uno spray colorato per vendicarsi su uno degli inquilini, che nel frattempo erano stati freezati. La Cipriani ha raggiunto i suoi compagni e colorato di arancione i capelli di Giucas. Una volta che l’illusionista è stato “scongelato”, si è vendicato nei riguardi di Francesca dandole un morso.

Giucas è sempre al centro di scherzi. La scorsa settimana ha chiesto a Signorini di informarsi se fossero iniziati i lavori per la realizzazione del cappotto termico sulla sua villa. Uno scherzo che si è prolungato per diverse puntate, fino a quando il conduttore non ha deciso di vuotare il sacco, con tanto di sorpresa del fratello Concetto. Anche il paragnosta, tuttavia, si è reso autore di diverse burlate proprio a scapito di Francesca, quando le ha fatto credere di aver avuto una visione e aver visto il suo fidanzato Alessandro vicino a un’altra donna. Quando la Cipriani ha scoperto che si trattava di uno scherzo, ha aggredito l’illusionista.

Più volte Giucas Casella ha espresso il desiderio di poter riabbracciare la sua cagnetta Nina. Venerdì sera si è sentito un cane abbaiare all’esterno della Casa e per un attimo il mago ha pensato che si trattasse della sua cagnolina, invece è stato deluso. Se Katia Ricciarelli ha potuto incontrare il suo Ciuffy, perché a Giucas non ha potuto rivedere la sua Nina? Oltretutto qualcuno ha messo in dubbio che non si tratta di un vero Jack Russel bensì di un meticcio, ma a Giucas questo poco importa: l’amore che prova per il suo cane va oltre il suo pedigree.

Intanto nelle ultime ore il paragnosta ha voluto calarsi nel brivido della serata all’insegna di Halloween, con tanto di maschera spaventosa. Insieme a Clarissa Selassiè sono stati mandati in stiva alla ricerca della prima chiave in occasione del gioco horror organizzato dal GF Vip: “Non ti preoccupare, vieni vicino a me!”, ha tentato di tranquillizzarla. Prova a parte, Giucas ha trascorso la serata in maniera piuttosto pensierosa, tra una sigaretta e l’altra. Il video del travestimento ha fatto sorridere sui social, e c’è già chi lo ha incoronato il vincitore assoluto di questa edizione del GF Vip.



