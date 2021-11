Giucas Casella si vendica: taglia i capelli alla Cipriani/ Reazione choc “sei morto!”

Abbiamo avuto modo di capire come per Francesca Cipriani i capelli rappresentino un “dettaglio” fondamentale del suo aspetto fisico. Negli ultimi giorni proprio la sua chioma è stata sottoposta a forti stress a causa di un primo errore di tinta al quale hanno fatto seguito diversi altri tentativi falliti, prima di riuscire a trovare una risoluzione definitiva grazie all’intervento di Soleil Sorge.

I drammi però per la vulcanica ex Pupa non sono finiti in quanto Giucas Casella ha pensato bene di vendicarsi dei tanti scherzi ai suoi danni ad opera della Cipriani, organizzando un vero e proprio ‘agguato’ ai suoi capelli. Mentre Francesca era impegnata in cucina nella preparazione del pasto insieme a Carmen Russo, Giucas Casella, armato di forbice, si è avvicinato alle spalle della Vippona tagliandole una bella ciocca bionda. La sconcertante reazione della Cipriani non si è fatta attendere, urlando prontamente: “Oddio!”. Alla scena hanno assistito diverse inquiline tra cui Soleil, Manila e Clarissa, tutte rimaste interdette di fronte al gesto del paragnosta ed alla reazione della loro compagna.

Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani: la reazione choc della Vippona

Giucas Casella, dopo aver portato a compimento il suo piano, si è allontanato soddisfatto con la ciocca di cappelli in mano, mentre Francesca Cipriani, adirata, lo ha seguito urlandogli dietro: “Ora mi incaz*o!”. La Vippona lo ha inseguito correndo e continuando ad urlare: “Ti ammazzo!”, sotto gli sguardi interdetti degli altri inquilini tra cui anche Aldo Montano e Katia Ricciarelli, i quali erano seduti a tavola nei pressi del giardino.

L’ex Pupa non si è arresa inseguendo per tutta la casa Giucas che nel frattempo continuava a ripetere di essersi trattato solo di un gioco: “Non me ne frega, mi hai tagliato mezza testa di capelli!”, ha ripetuto infuriata la ragazza. Il paragnosta, in sua difesa, le ha ricordato quello che ha fatto ai danni della sua chioma: “Quanti me ne hai tolti te a me? C’ho tre buchi!”, ha commentato, ricordando le tante tirate di capelli della Vippona. Intanto i concorrenti del GF Vip sono accorsi per salvare Giucas dalle grinfie di Francesca che nel frattempo continuava a minacciarlo con frasi choc: “Sei finito! Sei un uomo morto! Bastard*! Mi ha tagliato mezza testa di capelli! Questa volta non la passi liscia, sei un uomo finito!”. Clicca qui per il video

