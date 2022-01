Giucas Casella/ Tradisce Katia Ricciarelli per difendere Lulù Selassiè?

Giucas Casella è sicuramente il concorrente più amato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. In quattro mesi di permanenza, ha spesso vinto l’immunità all’interno della casa e, quando non è accaduto, ha ricevuto pochissime nomination. All’interno della casa ha instaurato un rapporto speciale con Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Lulù Selassiè che ha sempre protetto al punto da mettere in guardia Manuel Bortuzzo da Manila Nazzaro. Giucas, inoltre, è stato uno tra i primi a tifare per l’amore di Manuel e Lulù che ora procede a gonfie vele. Tuttavia, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, potrebbe ritrovarsi a fare una scelta.

Negli scorsi giorni, infatti, Lulù ha avuto una pesante discussione con Katia Ricciarelli la quale ha usato dei termini che hanno scatenato la bufera sul web. Giucas che non conosce tutti i dettagli, ha preferito restarne fuori mantenendo il rapporto sia con la Ricciarelli che con Lulù. Questa sera, però, tutto potrebbe cambiare. Alfonso Signorini potrebbe chiedere agli altri concorrenti di scegliere da che parte schierarsi: cosa farà Giucas? Sceglierà Lulù o Katia Ricciarelli?

Giucas Casella e Kabir Bedi: una nuova alleanza?

Nella puntata andata in onda lunedì 3 gennaio, Giucas Casella è stato invitato da Signorini a raggiungere la Love Boat dove vestito da Yanez ha accolto l’ingresso di Kabir Bedi nella Casa del Grande Fratello. Fin’ora non si è esposto più di tanto, ha cercato sempre di stare fuori alle dinamiche di gioco, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Con l’uscita di alcuni elementi e l’entrata di nuovi, gli equilibri nella Casa sono stati stravolti. Si respira un’aria tesa e già si stanno delineando alcuni gruppi. Giucas dopo aver assistito alla lite tra Katia e Lulù dove è intervenuta anche Manila che a preso le difese della cantante lirica, ha trovato opportuno mettere in guardia Manuel. Casella ha affrontato l’ex nuotatore dicendogli di difendere e proteggere Lulù dalla Nazzaro.

Giucas rimane sempre il giullare della Casa, anche se ultimamente ha difficoltà a riportare il buono umore nel loft di Cinecittà. Qualche giorno fa a proposito di Sophie che si è fidanzata con Alessandro, le ha domandato se avesse fatto l’amore con l’ex tronista. La domanda ha creato nella Codegoni un certo imbarazzo. La sua gaffe esilarante è stata accolta dal pubblico con entusiasmo, “come s ifa a non volergli bene” ha scritto un follower, e un altro “Giucas se non ci fosse bisognerebbe inventarlo”. In questo momento la goffaggine dell’illusionista è un toccasana anche per i telespettatori che sono stanchi di assistere a continui litigi per futili motivi.

Giucas Casella e il rapporto con Miriana Trevisan

Giucas e Miriana Trevisan sono molto confidenziali e in più di un occasione l’illusionista ha rincuorata la showgirl con fare paterno. Lunedì sera l’ex di Non è la Rai si è scontrata con Katia e ha dovuto sostenere l’intervento di Biagio, sono stati per lei momenti al alta tensione. Giucas dopo la diretta l’ha incoraggiata a essere sempre se stessa e di non prendere sul serio le opinioni e i giudizi degli altri concorrenti. Tra una chiacchierata e l’altra i due gieffini hanno commentato l’uscita di Eva che meritava di proseguire la sua avventura.

Giucas Casella è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Con il suo carattere e la sua goliardia si è imposto come personaggio, è amato dentro la Casa difatti è quasi sempre immune alle nomination, è molto apprezzato dal pubblico, soprattutto è benvoluto dagli utenti del web. La sua gaffe di lunedì sera è diventata virale. Verso la fine della puntata, il mago ha chiesto a Signorini di dover andare in bagno perché non riusciva più a trattenere la pipì. Al ritorno, il conduttore gli ha chiesto se si era lavato le mani e lui con aria trasognate a risposto “No”. Purtroppo Giucas non è nuovo a queste gaffe, qualche giorno fa ha avuto difficoltà a ricordarsi che fosse il 1 gennaio 2022 facendo divertire tutti.



