Giucas Casella vincitore Grande fratello vip? Ecco perché/ Il web lo vuole all’isola dei famosi 2022

Grande fratello 6 verso la finale, Giucas Casella papabile vincitore: la carta vincente

Nelle ultime ore che precedono la finale del Grande fratello vip 6, prevista per questo lunedì di metà marzo 2022 -14 marzo 2022- su Canale 5- tra i gieffini più virali nel web, Giucas Casella concorre insieme a Jessica Sélassié al televoto settimanale che darà il via alla corsa con in palio il montepremi del reality, per il titolo di quinto finalista. Nonostante le previsioni dei bookmakers lo diano tra i gieffini meno quotati alla vittoria del gioco nella Casa, il paragnosta può contare sul sostegno di un notevole seguito social.

Clarissa Selassiè scrive alle sorelle Jessica e Lulù "Noi contro tutti"/ "Siete vita"

In queste ore, alla vigilia del “grand final” del Gf vip 6 – complice anche l’ipnosi e il numero sui poteri paranormali con Delia Duran – rivelatosi un flop virale- Casella può dirsi il meme del momento in rete, tra i gieffini in corsa per la vittoria del reality dei vip e c’è chi -tra gli utenti su Twitter- azzarda lo spoiler su un possibile ritorno del gieffino a L’isola dei famosi (in partenza il 21 marzo 2022 su Canale 5), che potrebbe seguire per lui all’uscita dalla Casa.

Chi è il quinto finalista Grande Fratello Vip/ Eliminato Giucas Casella o Jessica Selassié…

“E niente Giucas si prepara a diventare un nuovo componente dei Cugini di Campagna”, grida non a caso il cinguettio del momento, che menziona Giucas Casella e immortala quest’ultimo mentre sfoggia delle zeppe bianche in bella vista, ricordando vagamente il look del gruppo di Anima mia. Questo, quando, è ormai ufficializzato nel cast de L’isola dei famosi 2022 l’ingaggio di due dei 3 Cugini di Campagna, Silvano Michetti e Nick Luciani. Che Giucas voglia candidarsi, quindi, a subentrare come terzo Cugino di Campagna a L’isola dei famosi 2022?

Giucas Casella verso L’isola dei famosi 2022? Il paragnosta è in lizza per il titolo di finalista al Grande Fratello Vip 6

Per il popolo degli internauti quella dello sbarco a L’isola dei famosi 2022, dell’ex isolano (ingaggiato a L’isola 2018) Giucas Casella, potrebbe concretizzarsi, complice l’influenza social che il paragnosta esercita nel web a colpi di hashtag e interazioni tra utenti in nome e per conto suo, il che potrebbe convincere la produzione Mediaset ad aggiungerlo nel cast dei naufraghi del reality honduregno. La carta vincente per Giucas Casella, da giocare sul tavolo della finale del Grande fratello vip 6 , può quindi dirsi il potere social, che fa del paragnosta un “influencer” di tutto rispetto, al confronto con il resto dei concorrenti gieffini,

Jessica Selassiè a Barù "Non mi sono mai illusa"/ "Contenta di averti conosciuto"

A conti fatti, Giucas può dirsi un outsider del Grande fratello vip, proprio in virtù del potere di influencer, che si palesa in lui nel suo contributo online a creare interazioni a catena tra gli internauti, suoi fan e non. Riuscirà il paragnosta, intanto, ad aggiudicarsi il titolo di quinto finalista, per un posto alla finale del Gf vip, e ad aggiudicarsi l’ambito montepremi?

Voto per il soggiorno di Giucas Casella al Gf vip 6: 8 pieno!

E NIENTE GIUCAS CASELLA SI PREPARA A DIVENTARE UN NUOVO COMPONENTE DEI CUGINI DI CAMPAGNA #GFVIP #jessvip #jeru #gfvip pic.twitter.com/pqil8zL0kK — Alessio Labamba (@LabambaAlessio) March 13, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA