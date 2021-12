Giucas Casella vs Maria Monsè “Quasi mi dava cazzotto”/ Retroscena choc su nomination

È polemica nella casa del Grande Fratello Vip contro Maria Monsè e la sua campagna per evitare la nomination, e spunta un retroscena…

Alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 in vista delle nomination di stasera. Si parla addirittura di intimidazioni da parte di Maria Monsè, che in queste ore si sta muovendo all’interno della Casa per sondare le intenzioni degli altri concorrenti. «Maria è andata da Giucas e gli fa: “Non vorrai mica nominarmi stasera”», ha rivelato Jessica Selassiè a Sophie Codegoni proprio alla presenza di Giucas Casella che infatti non ha smentito tale circostanza. Il comportamento di Maria Monsè però non era passato inosservato all’ex tronista di Uomini e Donne, che infatti ha voluto dare un consiglio al mentalista.

«Tu nomina chi vuoi. L’altra volta ero vicina a te e ho visto che stavi prendendo la sua carta e lei ti faceva “No eh, non nominarmi”. E tu “meschina…” E hai cambiato carta. Tu devi votare chi vuoi votare». Giucas Casella dal canto suo ha espresso una certa preoccupazione per la possibile reazione di Maria Monsè. «L’hai vista? Tra un po’ mi da un ca**otto» (clicca qui per il video). Resta da capire, dunque, se ci saranno provvedimenti da parte del programma.

Le pressioni di Maria Monsè preoccupano. «Continua ad andare in giro. Oggi si è attaccata all’urna dei preferiti…», ha raccontato Sophie Codegoni a Giucas Casella, Jessica Selassiè e Giacomo Urtis. Inoltre, ha svelato un altro retroscena: «È andata da Miriana a dire “Non mi nominare, sai che per me è faticosa la situazione”. Poi è andata da lui (Giucas Casella, ndr) e va dalla gente…». Ci sono però altre questioni tra Sophie Codegoni e Maria Monsè. Dopo pranzo le due hanno ripreso le ragioni del loro scontro.

La seconda ha raccontato di sentirsi rifiutata dal gruppo, soprattutto dopo aver visto che Biagio D’Anelli e Giacomo Urtis sono stati accolti senza problemi al Grande Fratello Vip 2021. Sophie le ha spiegato che si tratta di semplice complicità, non ci sarebbero dunque motivi personali. Inoltre, Jessica Selassiè le ha suggerito di essere più chiara proprio quando espone le sue motivazioni. Ma questo chiarimento sembra fragile alla luce di quanto sta emergendo nelle ultime ore riguardo le pressioni di Maria Monsè per le nomination.



