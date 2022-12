Giulia Belmonte, fidanzata di Stash dei The Kolors/ Matrimonio? “Non siamo convinti”

Giulia Belmonte da aspirante Miss Italia a compagna di Stash dal 2019

Giulia Belmonte è la fidanzata di Stash, frontman dei The Kolors ed è anche colei che gli ha regalato la gioia più grande della sua vita, quella di diventare padre. Giulia, classe 1995, è un’influencer e una giornalista; nel 2013 ha partecipato a Miss Italia e da li ha iniziato a lavorare con i social e a guardare sotto un’altra ottica il mondo dello spettacolo. Dal 2018 è diventata beauty consultant per Douglas ed è stata ospite sia in radio che in tv. Nel 2019 lei e Stash si sono innamorati e a Verissimo il cantante aveva dichiarato: “Giulia è un miracolo, è arrivata da un giorno all’altro ed è la persona più bella che io abbia mai conosciuto. Da quando è arrivata lei è tutto più bello. È la donna più bella del mondo”.

A distanza di un anno i due sono diventati genitori della piccola Grace e qualche mese fa è nata la loro secondogenita: Immagine. Per il cantante diventare padre è stato il dono più grande che potesse ricevere o in cui potesse sperare, dopo la nascita delle sue due figlie, Stash ha commentato la sua vita così: “Non esistono parole per raccontare quello che stiamo vivendo ora”.

Giulia Belmonte e Stash, perché non si sposano?

Giulia Belmonte e Stash sono genitori di due splendide bambine ma il matrimonio per loro non è ancora arrivato. Durante un’intervista a Verissimo, il cantante aveva dichiarato di essere felicissimo della gravidanza di Giulia e che la nascita della figlia Grace lo aveva fatto innamorare ancora di più della compagna ma in merito al matrimonio sembrava restio.

Le parole che il frontman dei The Kolors ha speso in merito alle nozze sono state: “Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento”. La tematica insomma non sembra essere al centro dei loro pensieri, al contrario sia Giulia che Stash sono concentrati sulle loro figlie e sull’amore che provano quotidianamente quando le abbracciano, soprattutto lui quando torna dai tour. Giulia oltre ad essere innamorata delle sue figlie è anche innamoratissima del cantante; in una delle loro ultime interviste di coppia a Verissimo lui aveva dichiarato: “Giulia è la persona più bella che io abbia mai conosciuto, mi rende migliore” e lei ha fissato questa frase con la loro foto come primo post su Instagram.

