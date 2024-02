Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati/ “Pare che lui le abbia disintegrato il cellulare…”

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri, l’annuncio sulla rottura

Molti ricorderanno il percorso di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, esperienza vissuta da tronista alcune edizioni fa. La giovane era legata da tempo a Federico Chimirri, ex volto di Masterchef; ma quanto pare – come riporta Isa e Chia – la liaison sarebbe però giunta al termine. A confermarlo sarebbe stato proprio il ragazzo, destando la sorpresa dei fan che fino a poco tempo fa li avevano visti serenamente insieme.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri hanno certamente subito momenti di luci e ombre, ma la fine della storia non sembrava minimamente nell’aria. A confermare la rottura tra i due – come riporta il portale – sarebbe intervenuta anche Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato una storia su Instagram lasciandosi andare anche ad una indiscrezione particolarmente sibillina.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri, perchè si sono lasciati?

“Chimirri e la Cavaglià si sono lasciati, tra l’altro persone vicine alla coppia ci fanno sapere che pare che una delle ultime volte prima che finisse la storia, lui le abbia disintegrato il cellulare. Non sappiamo di più, per ora”. Questa la testimonianza di Deianira Marzano – riportata da Isa e Chia – a proposito della fine della relazione tra Federico Chimirri e Giulia Cavaglià. Stando all’indiscrezione, la rottura tra i due sarebbe dunque stata piuttosto turbolenta anche se per motivi non proprio noti.

Come riporta il portale, nelle ore successive è arrivata un’altra indiscrezione da parte di Deianira Marzano, secondo alcuni utenti – spiega Isa e Chia – riferita proprio alla rottura tra Federico Chimirri e Giulia Cavaglià. E’ doveroso sottolineare che nel post dell’esperta di gossip non vi è alcuna menzione e nome, dunque il contenuto del post potrebbe anche essere riferito a qualsiasi altra coppia. “Una coppia si è lasciata perchè lei lo ha tradito…”, il filo conduttore sarebbe la distanza temporale tra il primo post sopracitato e quest’ultimo ma, come già sottolineato, non vi è alcun nesso esplicito con la recente rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri.

