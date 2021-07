Giulia Cerini tentatrice Tommaso/ Temptation Island 2021, Valentina “tipo di ragazza che…”

Dopo la sua (breve) esperienza a Temptation Island, Giulia Cerini, tentatrice di Tommaso Eletti, è tornata sui social attivissima ma senza lasciare alcun indizio sulla sua conoscenza con il giovane. Solo rispondendo alle domande dei suoi follower, la ragazza si era fatta scappare un piccolo indizio: “Sono single”, aveva detto. Per il resto la modella continua a postare scatti sexy allegando frasi che potrebbero alludere al suo rapporto con Tommaso. “Scegli l’amore perché meriti la pace”, ha scritto di recente. Chiaro riferimento al 21enne conosciuto nel villaggio? Una cosa è certa: Giulia non avrebbe nulla in comune con Valentina, la fidanzata quarantenne con la quale Tommaso ha deciso di prendere parte a Temptation Island 2021.

A dirlo è stato proprio il ragazzo che tra le pagine dell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine ha confidato, riferendosi alla single con la quale ha scambiato diversi momenti di intimità davanti alle telecamere: “In Giulia non vedo nulla di Valentina. Non c’è paragone, al di là del colore dei capelli”. Lo stesso Tommaso ha lasciato intendere che la loro conoscenza potrebbe essere già giunta al capolinea: “Ci sono tante differenze tra loro, ma non ho conosciuto Giulia così approfonditamente per dare un giudizio preciso”, ha ammesso.

GIULIA CERINI, TENTATRICE TOMMASO: GLI SCATTI SEXY SUI SOCIAL

Mentre la tentatrice Giulia Cerini avrebbe deciso di non far trapelare nessun dettaglio dopo la sua esperienza televisiva, a commentare quello che è accaduto nel villaggio tra la single ed il giovane Tommaso è stata proprio Valentina. La donna, tra le pagine dello stesso settimanale ha commentato: “Giulia è il tipo di ragazza che Tommaso ha sempre criticato. Conoscendolo non penso cercherà con lei un legame profondo”. Ed anche lei ha ritenuto di non avere nulla in comune con Giulia Cerini, tanto da aggiungere: “Non c’è nulla da confrontare”. A non aver invece rilasciato alcun commento, ad oggi, è proprio la bionda e giovane modella che nelle passate ore come tanti italiani ha tifato per gli Azzurri di Mancini sfoggiando sui social il suo fisico mozzafiato e postando scatti sexy per augurare il suo buongiorno speciale ai follower proprio nel giorno in cui andrà in onda la terza puntata del reality di Canale 5.

