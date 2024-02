Giulia De Lellis Carlo Beretta, è finita? Corona: “Stanno insieme”/ Rumors web: “Lei lo ha lasciato perché…

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, mistero sulla rottura: interviene Fabrizio Corona

In queste ore sta montando un vero e proprio giallo sulla separazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta: è davvero finita tra i due? Tra i primi a lanciare il gossip c’è stato il sito Whoopsee che ha rivelato come tra l’influencer ed il rampollo della famiglia Beretta la storia d’amore sarebbe naufragata dopo quattro anni. Il sito si è limitato a dire che la coppia dopo aver trascorso il Capodanno insieme in Messico ha deciso di separare le strade senza spiegarne, però, i motivi.

Adesso, però, sulla presunta rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è intervenuto anche Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger News, in cui non senza lanciare frecciatine e stoccante ha rivelato che i due stanno ancora insieme: “Non si sono veramente lasciati [] perché sono una coppia talmente male assortita che, a modo loro, non sappiamo bene come, ha trovato un equilibrio. Se si dovessero mai lasciare, chissà se lei scriverà un libro che si intitola “i soldi stanno bene su tutto”, perché a noi sembra proprio che, allo stato attuale, la situazione sia questa.”

Carlo Beretta e Giulia De Lellis sono ancora fidanzati o si sono lasciati?

Ad aggiungere pepe ed indiscrezioni sul mistero della rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta ci ha pensato anche Il Mattino che, sempre in queste ore, è propenso a confermare la separazione svelandone addirittura i presunti motivi: “Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui.” Aggiungendo che la famiglia dei Beretta, soprattutto la madre, non ha mai visto di buon occhio la giovane influencer perché non appartenente al loro ceto elitario anche se in realtà all’ex volto di Uomini e Donne va dato il merito di essersi creata sui social una carriera vera e propria.

Infine dal dire la sua sul gossip del momento poteva astenersi l’esperta Deianira Marzano? Ovviamente no, quest’ultima citando fonti certe ha confermato la fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta senza scendere nei motivi. Insomma, i rumors e le indiscrezioni impazzano tra chi sostiene la fine della relazione e chi assicura che stanno ancora insieme. I diretti interessati nel frattempo tacciono.











