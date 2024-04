Giulia De Lellis, di nuovo insieme ex fidanzato Andrea Damante o flirt con Giano Del Bufalo?/ Gossip di fuoco

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? Indiscrezioni sul ritorno di fiamma

Il gossip è sempre più acceso per il presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Per loro sembra valga il verso della celebre canzone di Antonello Venditti ‘Certi amori non finiscono fanno giri immensi e poi ritornano’. Entrambi single, dopo aver archiviato rispettivamente lei la relazione con Carlo Beretta e lui quella con l’attrice Elisa Visari pare siano ritornati insieme. Non si hanno certezza ne conferme ma da settimane impazza il gossip e l’ultima indiscrezione l’ha lanciata nelle scorse ore Gabriele Parpiglia nel suo programma radiofonico su Rtl 102.5.

Secondo il giornalista Giulia De Lellis ed Andrea Damante si frequenterebbero di nuovo. I due ex che si sono conosciuti ed innamorati ad Uomini e Donne di Maria De Filippi hanno ripreso a frequentarsi e c’è di più pare che proprio questa frequentazione sia la causa della separazione tra il dj ed Elisa Visari. Secondo rumors, infatti, Elisa Visari avrebbe lasciato Damante dopo aver scoperto le chat segrete con Giulia De Lellis. Un’indiscrezione che ha fatto puntare di nuovo i riflettori sulla coppia. I due si sentono ancora? Nei prossimi giorni, sicuramente, sui social emergeranno nuovi indizi e retroscena.

In queste ore Giulia De Lellis è al centro del gossip più infuocato. Alcuni rumors sostengono il ritorno insieme con Andrea Damante secondo altri, invece avrebbe un nuovo fidanzato, Giano Del Bufalo. Esperto di oggetti vintage e di antiquariato del programma sul Nove Cash or Trash chi offre di più? e fratello della più nota Diana Del Bufalo. I più attenti hanno notato scambi di like e commenti sui social e molto foto e storie in cui sono insieme.

Il gossip è esploso ieri ed i diretti interessati non hanno né smentito né confermato il flirt. Tuttavia in queste ore è emerso un nuovo indizio sui social che alimenta le voci. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato un’ironica storia su Instagram con una specie di poesia su un piatto di asparagi commentando alla fine con un simpatico ‘Giano, 8 anni.’ Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo stanno insieme o tra di loro c’è solo un’amicizia? Quel che è certo è che mai come in questo momento i riflettori sono puntati sull’influencer.

