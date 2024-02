Giulia De Lellis ed Andrea Damante, possibile il ritorno di fiamma?/ Gesto social accende il gossip

Giulia De Lellis dopo la rottura con Carlo Beretta ritorna dall’ex Andrea Damante?

Da giorni il gossip impazza sulla presunta separazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta: si sono lasciati? E soprattutto Giulia De Lellis e l’ex storico Andrea Damante hanno ripreso a frequentarsi? Andando con ordine la storia d’amore tra l’influencer ed il rampollo della famiglia produttrice di armi sembra essere arrivata al capolinea. Molti siti, giornali ed esperti di gossip hanno acceso le indiscrezioni con rumors opposti. Per alcuni i due starebbero ancora insieme mentre per altri si sarebbero lasciati. E mentre i diretti interessati tacciono su quest’ultimo rumors se ne inserirebbe un altro: il ritorno di fiamma tra i due volti di Uomini e Donne.

Probabile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante? Un dettaglio sui social accende il gossip. In questi giorni i profili social di Giulia De Lellis vengono spulciati dagli esperti di gossip per non lasciarsi sfuggire indizi sulla rottura con Carlo Beretta e ai più attenti non è sfuggito un curioso dettaglio: Giulia De Lellis ha messo un like ad un video di Andrea Damante. Il gesto è stato riportato tra vari siti tra cui IsaeChia, ovviamente si tratta solo di un like ma è tanto è bastato per mandare in visibilio i fan dell’ex coppia.

Giulia De Lellis: ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante? I due al centro del gossip

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è nata all’interno del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne nel 2016. Entrambi giovanissimi e bellissimi sono subito diventati una delle coppie più amate del programma. La loro storia è proseguita tra alti e bassi fino al 2020, fino a quando l’influencer ha scoperto i tradimenti del deejay. Da allora i due si sono lasciati e Giulia ha persino scritto un libro, Le corna stanno bene su tutto, sulla fine della sua relazione.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante hanno quindi diviso le loro strade. Il deejay si è unito alla modella Elisa Vissari, mentre l’influencer dopo delle brevi relazioni con Andrea Iannone e Irama aveva ritrovato la felicità al fianco di Carlo Beretta. Negli ultimi giorni, però, il gossip sulla presunta separazione tra i due si sprecano ed i fan nostalgici della coppia dai tempi di Uomini e Donne sperano in un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante e basta un semplice like per farlo ipotizzare.











