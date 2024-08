Giulia De Lellis e Tony Effe, una pseudo coppia di cui non si ha mai la conferma. Continuano però le segnalazioni volte a confermare che tra loro due non ci sia solo una semplice amicizia. Infatti, Giulia De Lellis sarebbe stata avvistata del backstage di Tony Effe al Red Valley Festival. A riportare il rumor è stata Deianira Marzano, che ha addirittura confermato il flirt tra l’influencer e il famoso rapper. E proprio quest’ultimo pare seminare gossip qua e là: a giugno pareva corteggiare Chiara Ferragni dopo la separazione da Fedez, mentre adesso sembra essere ripartita la storia con Giulia De Lellis.

“Ciao, notizia su Tony Effe e Giulia, stanno insieme.”, sono queste le parole della follower della Marzano, che arrivano come un fulmine a ciel sereno. La fan dell’esperta di gossip asserisce che i due non sono solo amici, ma si trovano a Olbia e lei è con lui ad attenderlo nel dietro le quinte. Infatti, la bella influencer non si trovava insieme a tutti gli altri amici, ma nel backstage, cosa ben più “intima”. Quando poi Tony Effe ha finito l’esibizione, sono andati via insieme, il che fa pensare che ci sia qualcosa in più di un semplice flirt.

Adesso il rapper è ripartito per il suo tour mentre lei continua tranquilla la sua vacanza con gli amici in Sardegna. Ad “alzare le antenne” è stato anche Alessandro Rosica, che ha scritto: “Continua l’amicizia speciale tra Tony Effe e Giulia De Lellis”. L’esperto di gossip, però, smorza gli entusiasmi riportando il retroscena inaspettato. Secondo lui, il rapper avrebbe messo dei paletti sulla storia d’amore con lei, dicendole di volere solo “amicizia e divertimento”. Del resto, si spiegherebbe tutto, compreso il brevissimo flirt con la Ferragni.

Rosica continua, lasciando intendere che al momento quella innamorata sia proprio Giulia De Lellis: “Lei è pazza di lui e lo segue ovunque”, scrive su Threads. La bella influencer, del resto è single da un po’. Ripercorrendo la sua storia amorosa, ha passato due anni innamoratissima di Andrea Damante, conosciuto negli studi di Uomini e Donne, poi il flirt con Andrea Iannone e la liaison con il cantante Irama. Successivamente, Giulia De Lellis si è messa con l’ereditiere Carlo Beretta e con Giano Del Bufalo, con il quale è però finita male.