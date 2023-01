Giulia De Lellis scartata da Il cantante mascherato?/ “La Carlucci le ha preferito…”

Giulia De Lellis si è candidata per Il cantante mascherato? L’indiscrezione

Milly Carlucci è pronta a tornare in onda, in prima serata su Rai1, con una nuova edizione de Il cantante mascherato. Il fortunato show musicale, che ha sempre conquistato ottimi ascolti, anche quest’anno regalerà sorprese e tanti colpi di scena e iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni sul cast. Oltre alle recenti voci su una presunta partecipazione di Valeria Marini, emerge anche un retroscena sulla giuria selezionata dalla conduttrice per la prossima stagione.

Come riporta il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica “Forse non tutti sanno che”, sulle pagine di Oggi, Giulia De Lellis si sarebbe candidata nel ruolo di giurata. Oltre alla carriera di successo sui social, la giovane influencer ha tutta l’intenzione di conquistarsi il suo spazio anche in televisione. “Di conseguenza ha lottato strenuamente per diventare una delle nuove giurate della trasmissione di Rai1” si legge sulla rivista.

Milly Carlucci scarta Giulia De Lellis: al suo posto Christian De Sica

Tuttavia Giulia De Lellis non è riuscita nell’impresa e, come riporta Dandolo, Milly Carlucci avrebbe optato per un volto storico del cinema italiano: “Nonostante le pressioni di Francesco Facchinetti, suo agente e anche presenza fissa nello show canterino, la De Lellis non ce l’ha fatta e a lei la Carlucci ha preferito Christian De Sica“. Niente da fare, dunque, per la giovane influencer, scartata in favore del popolare attore che, stando all’indiscrezione, andrà dunque a ricoprire il ruolo di giudice nella nuova edizione de Il cantante mascherato, in partenza dal 18 marzo.

Sui nomi dei restanti componenti della giuria permane tuttora il mistero. Si vociferava che Milly Carlucci volesse puntare su Iva Zanicchi, rilanciandola in televisione dopo averla avuta nell’ultima edizione di Ballando con le stelle. La giuria dell’edizione 2022 de Il cantante mascherato era composta da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Arisa: la conduttrice potrebbe però stravolgere le carte in tavola con l’inserimento di nuovi giurati, pronti a smascherare i concorrenti che di volta in volta si esibiranno sul palco.











