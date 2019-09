Giulia De Lellis “sono masochista”/ “Ho sentito le donne che Damante ha tradito”

Giulia De Lellis torna a parlare dell’ex fidanzato Andrea Damante. La ex corteggiatrice, poi diventata la scelta di Damante nel Trono Classico di Uomini e Donne, oggi ha ritrovato la felicità tra le braccia di Andrea Iannone, ma Damante resta una delle storie più belle e difficili della sua vita. La influencer in questi giorni ha fatto delle rivelazioni choc sull’ex fidanzato lasciandosi scappare: “non la lasciava libera di mangiare”, ma non da meno sono le dichiarazioni rilasciate durante un’intervista concessa la settimanale F. La De Lellis, infatti, ha confessato che per superare il tradimento di Andrea Damante ha voluto sentire tutte le donne tradite dal bel dj: “avevo bisogno di farmi del male per capire”. La De Lellis non nasconde che l’ha fatto per cercare di capire e conoscere meglio il suo ex, ma anche per superare la cosa: “sono un po’ masochista, volevo andare in fondo… sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto” ha detto riferendosi naturalmente al campione di motociclismo.

Giulia De Lellis: “le corna prima o poi capitano a tutte”

Giulia De De Lellis ha poi proseguito parlando del tradimento di Andrea Damante che presto racconterà in un libro in uscita nei prossimi mesi. “Le corna prima o poi capitano a tutte e allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro” ha dichiarato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha precisato: “se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena. Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra”. Nonostante il tradimento però Giulia ha voluto credere ancora in Andrea Damante: “Perché, soprattutto se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto”.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: “L’ho conosciuto ad una cena dove mi portò il mio ex”

Non tutto il male vien per nuocere verrebbe da dire leggendo l’intervista di Giulia De Lellis che, dopo il tradimento di Andrea Damante, ha ritrovato la felicità con Andrea Iannone. I due si sono conosciuti durante una cena dove guarda caso Giulia era stata portata da Damante, ma in quell’occasione non è successo nulla. “Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva ‘memorizzata’, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino…” e da allora i due sono inseparabili!



© RIPRODUZIONE RISERVATA