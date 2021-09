Giulia Diana, fidanzata Enrico Nigiotti/ Lui: “la sincerità è il primo ingrediente”

Giulia Diana è la fidanzata di Enrico Nigiotti, il cantante di Amici che con la canzone “Nonno Hollywood” ha conquistato critica e pubblico. Una carriera in ascesa quella dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e X Factor che, sul palcoscenico del Festival di Sanremo ha trovato la sua consacrazione come interprete. Protagonista di due edizioni di grande successo, Enrico Nigiotti è molto seguito dal pubblico femminile anche se è follemente innamorato della sua fidanzata. Di chi si tratta? La ragazza di Enrico Nigiotti si chiama Giulia Diana e lavora come insegnante e ballerina.

Ma chi è Giulia Diana, la fidanzata di Enrico Nigiotti? Nata a Livorno, proprio come il cantante, Giulia dopo aver conseguito una laurea in Psicologia ha iniziato a lavorare in questo ambito. Non solo, visto che la fidanzata di Nigiotti è anche un’insegnante di danza. La danza, infatti, è sempre stata una sua grandissima passione che ha coltivato parallelamente alla carriera universitaria. Oggi lavora proprio come insegnante di danza e ha aperto il Laboratorio di Danza e Movimento proprio nel cuore di Livorno.

Enrico Nigiotti e la fidanzata Giulia Diana: “non è gelosa”

Enrico Nigiotti e Giulia Diana sono felicemente innamorati da circa otto anni. In diverse occasioni il cantautore ha dichiarato di essere pazzo ed innamorato della sua ragazza e di aver grandi progetti con lei. Insieme hanno deciso di vivere insieme nella loro città del cuore, Livorno, e di prendere anche due cuccioli a quattro zampe.

Proprio Nigiotti, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, incalzato da domande sulla sua vita privata ha rivelato a Diva e Donna: “la mia fidanzata non è gelosa. E’ tutto sotto controllo. D’altronde, non scriverei così se non fossi innamorato. La sincerità è il primo ingrediente per far funzionare una canzone. A me interessa solo l’effetto che fa sul pubblico la canzone”. Non solo, il cantante ha anche rivelato: “con Giulia viviamo in un appartamento senza giardino e ci dobbiamo fermare a due, altrimenti prenderemmo con noi altri cani. Loro danno amore puro”.

