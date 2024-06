Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra, coppia in semifinale di Io Canto Family 2024/ Percorso verso la finale

La semifinale di Io Canto Family 2024 si appresta ad essere uno spettacolo imperdibile: ancora in gara una delle coppie più apprezzate di questa edizione, Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra. Insieme hanno generato più volte la commozione della giuria e soprattutto hanno confermato la fiducia di Iva Zanicchi che ad inizio trasmissione le ha scelte come anello portante della propria squadra.

L’ultima esibizione di Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra è stata ricca di emozioni: per la puntata del 3 giugno di Io Canto Family 2024 hanno infatti scelto un pezzo non solo recente ma soprattutto carico di energia e per nulla banale dal punto di vista tecnico ovvero “Sinceramente” di Annalisa. A dispetto dei rischi tra vocalità, tonalità e intonazione, Giulia e mamma Alessandra hanno stupito pubblico e giuria con una esibizione decisamente iconica e soprattutto perfetta dal punto di vista esecutivo.

Energia e talento, strada spianata verso la finale di Io Canto Family 2024 per Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra

Sempre nel corso della puntata del 3 giugno di Io Canto Family 2024, Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra hanno avuto modo di confermare il loro cammino netto e dignitoso che le porta ad essere tra le coppie più accreditate per un posto in finale. Prima con “Amarti” di Eros Ramazzotti e poi con “Lettera” hanno primeggiato sia nella seconda che nella terza manche della serata conquistando per l’ennesima volta il giudizio positivo dei giudici.

Date le premesse, uno sguardo non può che andare alla finale di Io Canto Family 2024 prevista per la prossima settimana. Le performance di Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra hanno messo in evidenza un tocco di classe evidente, un’empatia decisamente considerevole e soprattutto grande qualità dal punto di vista tecnico. Parliamo dunque di considerazioni che non possono che avvalorare un meritato accesso alla finale ma, prima di scoprire se riusciranno nell’obiettivo, dovranno passare tra le angherie della semifinale di Io Canto Family 2024, in onda questa sera su Canale 5.

