Io Canto Family 2024, 2a semifinale/ Diretta, concorrenti e vincitore: tutto pronto per il giro di boa

Io Canto Family 2024, anticipazioni e diretta semifinale (4a puntata) del 10 giugno 2024

È tutto pronto per la semifinale di Io canto family 2024 in onda questa sera su Canale 5. Gli ingredienti dello show condotto da Michelle Hunziker sono tanti, non mancheranno esibizioni toccanti e profonde, lacrime per le storie dei concorrenti ma anche momenti di divertimento e leggerezza. I protagonisti saranno come sempre i 9 talenti rimasti in gara, giovani dai 10 ai 15 anni con il sogno di cantare che si esibiscono in coppia con un familiare.

Ciascuna coppia ha un proprio coach, un esperto della musica che avrà il compito di aiutare a preparare le performance, indirizzare e dare consigli. I coach sono sei: Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Orietta Berti, Mietta, Cristina Scuccia. I concorrenti si sfideranno tra di loro in tre manche ed a giudicarli ci sono quattro giudici: Al Bano, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, che assegnando ad ogni esibizione un punteggio da 1 a 10 concorrerà a decretare la classifica mentre coloro che si posizioneranno agli ultimi posti andranno a rischio eliminazione.

Concorrenti 4a puntata di Io Canto Family 2024: finalisti ed eliminati, gara agguerrita

Protagonisti assoluti nella puntata della semifinale di Io Canto Family 2024 saranno i giovani talenti rimasti in gara. Nel corso di queste prime puntate del talent di Michelle Hunziker i giovani ed i loro familiari, mamme, papà e nonni non solo hanno emozionato con le loro performance ma soprattutto hanno colpito tutti con le loro storie di vita. Adesso però devono concentrare tutti i loro sforzi nel giro di boa finale: chi saranno coloro che verranno eliminati e chi invece coloro che accederanno alla finale per contendersi la vittoria?

Iva Zanicchi ha ben due coppie nel suo team: Alessandro Bruco e il nonno Antonio, Giulia Ghirlanda e la madre Alessandra. Due sono anche i concorrenti del team di Anna Tatangelo: Grace Cuomo e la madre Joanna, Sara Gugliotta e il padre Davide e di Mietta: Carlotta D’Amico e mamma Erika, Marika Graziano e papà Alessandro. Una sola, invece, è la coppia di Fausto Leali che dopo l’eliminazione di Chiara Orlando e papà Michele può contare su Daniel Musa e mamma Giorgia. Del team di Cristina Scuccia fanno parte Sofia Pighi e il padre Cristian ed infine in quello di Benedetta Caretta fanno parte Diletta Genovese e del padre Marco

Come vedere in diretta streaming Io Canto Family

La semifinale di Io Canto Family 2024 (4a puntata) sarà trasmessa oggi 10 giugno 2024, in prima serata, su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. Il talent condotto da Michelle Hunziker potrà essere seguito anche in diretta streaming su MediasetInfinity, contemporaneamente alla diretta televisiva ed alla fine della messa in onda tutte le puntate saranno disponibili nel catalogo del sito. Gli occhi sono puntati anche sugli ascolti. Le prime puntate non hanno brillato particolarmente ma il giro di boa nella sua fase più cruciale in vista della finale riuscirà ad incuriosire maggiormente?











