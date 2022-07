Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani/ “E’ la mia compagna e collaboratrice”

Francesco Gabbani: l’amore per la fidanzata Giulia

Giulia è la fidanzata di Francesco Gabbani nonché collaboratrice del cantante balzato alla ribalta con il tormentone “Occidentali’s Karma”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2017. Un amore importante quello nato tra i due, visto che proprio Gabbani ha definito la compagna “l’altra metà della mela” e arrivato dopo la fine di una lunga relazione durante otto anni. Come mai sia finita con la precedente compagna non è dato saperlo, ma oggi Francesco è felice accanto a Giulia che, oltre ad essere la sua fidanzata, è anche la sua collaboratrice. A rivelarlo è stato proprio il cantante durante una chiacchierata con Mara Venier a Domenica In dove ha raccontato: “se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie” al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”.

Che dire: il lockdown è stato importantissimo per la coppia, visto che sono usciti indenni e ancora più uniti da questa convivenza forzata causata dalla pandemia da Covid-19.

Francesco Gabbani e la fidanzata Giulia: un amore a prova di lockdown

Giulia è l’altra della mela di Francesco Gabbani. Una definizione bellissima quella fatta dal cantautore di “Viceversa” sulla sua compagna di vita di cui si conosce davvero poco. Di Giulia, infatti, sono davvero pochissime le informazioni. Una cosa è certa: Gabbani è follemente innamorato della compagna con cui oltre a condividere la vita privata, condivide anche il lavoro. Parlando proprio della sua vita privata e sentimentale ha rivelato: “sono molto fedele, per me è automatico. Se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli e divertirsi”.

L'incontro tra i due è avvenuto proprio grazie al lavoro, visto che Giulia è una sua collaboratrice.

