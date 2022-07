Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani/ “È l’altra metà della mela”

Ora Francesco Gabbani è uno dei cantanti italiani più popolari, forte anche del successo ottenuto al Festival di Sanremo, ma come molti altri colleghi ha vissuto in passato anche momenti difficili, in cui sembrava essere quasi sul punto di mollare tutto. E invece alla fine ce l’ha fatta, arrivando anche a dimostrare di poter essere un artista completo, in grado non solo di cantare ma anche di condurre, come avvenuto recentemente con “Ci vuole un fiore“, show Rai in cui ha affiancato Francesca Fialdini.

Da qualche tempo il cantante toscano ha dato però una svolta importante anche alla sua vita privata. L’interprete di “Occidentali’s Karma” ha infatti chiuso la lunghissima relazione con Dalila Iardella, di professione tatuatrice e sua conterranea, che ormai non funzionava più, ma da più di un anno c’è un nuovo amore nella sua vita, una ragazza di nome Giulia.

Francesco Gabbani e il nuovo amore per Giulia

Sin da quando ha ottenuto la popolarità Gabbani è sempre stato riservatissimo e non ha mai amato parlare della sua vita privata. Proprio per questo si sa davvero pochissimo della sua relazione con Giulia, che dura ormai da poco più di un anno. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se da quanto trapela sembra faccia parte del suo entourage. Non solo, lei avrebbe fatto recentemente anche da musa ispiratrice: il cantante avrebbe infatti scritto la sua canzone “Viceversa” ispirandosi a lei e al loro rapporto.

Forse anche a causa delle delusioni subite in passato, l’artista toscano preferisce evitare proclami su questo rapporto, ma non ha timore nel definire la giovane “l’altra metà della mela“, in grado quindi di farlo stare bene, come forse non era mai accaduto. Nessuno dei due, però, vuole mettere in piazza il loro amore ed è per questo che è praticamente impossibile trovare loro foto insieme sui social.

