Giulia Pauselli “In gravidanza non si può ballare?”/ La dura replica agli haters

Più che uno strumento di condivisione, i social network sono diventati un terreno di scontro. Lo dimostra anche il caso che vede suo malgrado protagonista Giulia Pauselli, ballerina di Amici che aspetta il primo figlio dal compagno e collega Marcello Sacchetta. Nei giorni scorsi ha notato alcuni commenti da parte di alcuni utenti riguardo il fatto che continua a ballare durante la gravidanza, ma anziché ignorarli, Giulia ha deciso di rispondere e mettere a tacere le critiche. “Comunque non si potrebbe ballare né saltare da incinta. Mi chiedo se sa quello che fa”, ha scritto una utente su Twitter.

Lei ha linkato proprio questo tweet per replicare: “È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza”, la premessa di Giulia Pauselli. “Non c’è scritto da nessuna parte che non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina, so bene cosa posso e cosa non posso fare”, ha spiegato la ballerina di Amici di Maria De Filippi.

LA REAZIONE DEI SOCIAL ALLO SFOGO DI GIULIA PAUSELLI

Non è la prima volta che una donna incinta finisce nel mirino degli haters. Del resto, è molto facile diventare bersaglio delle critiche, visto che c’è questa concezione secondo cui in gravidanza bisogna vivere una condizione di immobilità quasi totale. Non è così, Giulia Pauselli lo sa bene e quindi ha voluto dire la sua dopo aver pubblicato alcuni video di una donna incinta che pratica taekwondo. Il suo sfogo ha innescato comunque un’ondata di solidarietà sui social. “Vai tranquilla è talmente pieno di ignoranza il concetto di gravidanza che ad un certo punto inizi a ridere quando senti l’ennesima stron*ata”, ha scritto una follower. Un’altra utente ha scritto: “Giulia, non dare voce a queste persone! Il mondo è pieno di ballerine incinte che ballano e nessun bambin* ha mai risentito di questo, anzi probabilmente risentirebbero di più di una madre che smette di fare quello che più la far star bene senza un valido motivo”.

