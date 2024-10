Dopo aver conquistato pubblico e giuria con l’imitazione di Elisa, Giulia Penna è pronta a bissare il successo anche nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2024. La content creator, cantante e attrice è chiamata ad imitare Alicia Keys, la cantautrice, musicista e attrice statunitense balzata al successo internazionale con la super hit “If I Ain’t Got You” con cui ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Una prova difficilissima per la giovane influencer considerando che la voce di Alicia Keys è tra le più belle al mondo.

Renato Carosone, chi era e com'è morto/ La carriera e il grande successo di "Tu vuò fà l'americano"

Voce unica e potente, l’imitazione di Alicia Keys non è da tutti, ma Giulia Penna vuole farcela a tutti i costi. Del resto nella scorsa puntata è riuscita a regalare una imitazione di Elisa tale e quale all’originale che le ha permesso di classificarsi al secondo posto della classifica finale. Riuscirà Giulia anche questa volta a fare colpo nel pubblico e nella giuria?

Franco Battiato, chi era e com'è morto/ Da "Bandiera bianca" a "La cura": i brani celebri del suo repertorio

Giulia Penna chi è? Dal lavoro alla vita privata

Per chi non la conoscesse Giulia Penna è una content creator, cantante e attrice che si sta facendo conoscere dal grande pubblico come concorrente di Tale e Quale Show 2024. Nata professionalmente sui social, Giulia ha fatto del suo smagliante sorriso il suo biglietto da visita. “Sin da quando ero piccola, sorridere e non prendermi mai sul serio” – ha rivelato la influencer dalle pagine di Vanity Fair”. La carriera è iniziata sui social, ma si è poi evoluta tra radio, tv, cinema e musica con un solo grande obiettivo: “esprimere emozioni”. Proprio Giulia ha sottolineato: “per me, è fondamentale farlo quando interpreto un film al cinema, quando canto una canzone, quando scelgo il tema del mio prossimo video sui social. Per me, questo significa essere un’artista”.

James Brown, chi era e come è morto?/ La fama mondiale come il "Padrino del soul" fino al mistero sulla morte

Tra i suoi primi fan c’è il marito che descrive come la sua roccia e che ha conosciuto quando aveva soli 14 anni. “Sono stata fortunata perché ho trovato subito nella mia vita una persona speciale che mi ha spinto sempre a vedere il bello delle cose e mi ha consigliato con l’obiettivo di farmi realizzare i miei sogni” – ha detto la influencer.