Giulia Penna di Tale e quale Show 2024 si prepara a trasformarsi in Elisa: flop dietro l’angolo?

Da Elodie ad Elisa, sperando in un epilogo migliore. Giulia Penna è pronta a misurarsi in una nuova sfida a Tale e quale show 2024, con un’imitazione piuttosto insidiosa alla porta. Imitare Elisa significa provare a ricalcare le orme di un mostro sacro e i rischi di un flop sono dietro l’anglo . Ma ad una come Giulia Penna il “rischio figuraccia” non spaventa, in primis perché è solo un gioco e in seconda battuta perché ha tutte le carte in regola per regalare a se stessa e al pubblico una esibizione convincente.

Alan Sorrenti, chi è/ "Figli delle stelle è andata oltre la canzone, è un cult vicino alle nuove generazioni"

Giulia Penna più “consapevole” dopo la psicoterapia: “Ho lavorato molto”

La consapevolezza che Giulia ha raggiunto la deve soprattutto al suo percorso di crescita nel mondo dello spettacolo, ma anche grazie alla psicoterapia. Quel che forse non tutti sanno, infatti, è che in passato la Penna ha vissuto un momento molto difficile a livello personale: “La psicoterapia è importantissima […] Dallo psicoterapeuta può andare anche chi vuole solamente conoscere se stesso e migliorarsi”, ha raccontato in una bella intervista al sito thewom.it.

Thomas Bocchimpani, dal retroscena su Amici alla nuova sfida/ È Justin Timberlake a Tale e quale show 2024

“Sembravo una persona sicura di me e non avevo molta fiducia in me stessa”, ha confidato la concorrente di Tale e quale show 2024. “Ho lavoro molto e se devo fare delle scelte chiedo prima a me stessa cosa desiderio realmente. Ero arrivata al punto di lasciarmi influenzare fin troppo ma ora conosco il mio punto debole, il mio tallone d’Achille”, ha spiegato Giulia.

Non a caso, oggi, tutti vediamo una Penna molto più consapevole dei propri mezzi e delle proprie fragilità. Ma anche certa di poter contare sulle persone a lei più care, come mamma e papà. “Mi hanno sempre sostenuta e continuano a farlo”, ha assicurato la giovane creator.

Maria, chi è la moglie di Gabriele Cirilli/ "Mi innamorai subito, aveva un viso stupendo senza trucco"