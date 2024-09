Giulia Penna torna ad esibirsi sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2024 di Carlo Conti. Dopo il debutto nei panni di Rose Villain che ha convinto pubblico e giuria, ad eccezione di Cristiano Malgioglio, la giovane influencer questa settimana dovrà confrontarsi con un personaggio di caratura mondiale. Di chi parliamo? Della regina del pop Taylor Swift che, dopo aver registrato record su record durante il suo ultimo tour, torna “protagonista” in Italia, ma con l’imitazione di Giulia Penna.

Una prova sicuramente non semplice per l’autodidatta influencer che dovrà cercare di coniugare una prova di canto e danza, visto che la Swift è solita anche muoversi molto sul palco durante le sue esibizioni. Riuscirà Giulia Penna nei panni di Taylor Swift a conquistare nuovamente giuria e pubblico?

Giulia Penna, l’imitazione di Rose Villain a Tale e Quale Show 2024

Giulia Penna si è calata nei panni di Rose Villain durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2024 con il grande successo di “Click Boom”. La giovane influencer ha convinto sin da subito il pubblico in studio che ha reagito a fine esibizione con una standing ovation, ma anche la giuria ha apprezzato la sua performance. A cominciare da Alessia Marcuzzi: “tu sei un autodidatta, mi ha colpito la tua voce, ma anche il tuo modo di fare alla Rose Villain un pò sensuale e ce l’hai fatta”, mentre Giorgio Panariello senza troppi fronzoli: “una piacevole sorpresa, una bella trasformazione e quest’anno ci sarà una gara molto forte”.

Complimenti anche da parte di Stefano De Martino: “quando è partita mi ha trasmesso un pò di insicurezza, ma sei cresciuta pian piano, anzi complimenti per come hai modulato la voce”. Infine la voce fuori dal coro di Cristiano Malgioglio: “hai urlato talmente tanto che se l’avessi saputo mi sarei portato dei tappi per le orecchie”.

Ecco l’imitazione di Giulia Penna di Rose Villain a Tale e Quale Show 2024