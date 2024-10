Giulia Penna è pronta per una nuova imitazione a Tale e Quale Show 2024. Dopo le imitazioni di Rose Villain e Taylor Swift, la influencer questa settimana dovrà calarsi nei panni di Anna Tatangelo. Una prova che sulla carta potrebbe sembrare facile, ma in realtà non lo è. Anna Tatangelo, infatti, ha una voce potentissima oltre ad una presenza scenica non indifferente. Per Giulia Penna si tratta di una sfida difficile, visto che dovrà cercare di centrare non solo il personaggio esteticamente, ma anche nella voce e nelle movenze.

Thomas Bocchimpani imita John Travolta a Tale e Quale Show 2024/ Non convince ancora la giuria

Non è ancora stato comunicato il brano prescelto, ma tra tutti i successi di Anna Tatangelo uno è rimasto nel cuore del pubblico italiano: “Ragazza di periferia”. Una ballad potente e moderna che, se interpreta bene, potrebbe regalare a Giulia Penna la prima vittoria di puntata nel varietà del venerdì sera. Come sarà la sua imitazione?

Justine Mattera imita Rita Pavone a Tale e Quale Show 2024/ Giuria prevenuta nei suoi confronti?

Giulia Penna e l’imitazione di Taylor Swift a Tale e Quale Show 2024

Giulia Penna nei panni di Taylor Swift ha fatto ballare tutto il pubblico di Tale e Quale Show 2024. Applausi da Alessia Marcuzzi: “bravissima, mi sono scatenata perchè è stata bravissima. L’ho vista dal vivo e ti posso dire che oltre alla voce pazzesca, hai fatto il posing”. Giorgio Panariello, invece, non ha saputo più di tanto esporsi: “confesso, non la seguo. Da boomer non la seguo, so chi è, ma non conosco una canzone. Non conoscendo il repertorio, mi fido di quello che dice Alessia”.

Katia Follesa: “capisco la difficoltà, sei stata bravissima, grintosa, hai una bella voce”. Infine Cristiano Malgioglio che ha bocciato la sua prova: “lei è una che cambiato la musica pop. E’ straordinaria, ha grinta, ha una voce molto calda, è molto sexy. E’ una popstar clamorosa, è stata tremenda. Lei canta molto bene, ha gridato moltissimo, non ho sentito niente di Taylor Swift”. Sui social il pubblico ha apprezzato l’imitazione di Giulia Penna: “meritava decisamente di più con #taylorswift!”, ma c’è chi ha notato qualche errore nel trucco – “il reparto trucco è completamente da sostituire. Ma #GiuliaPenna sei stata bravissima #taleequaleshow”. Infine il commento di un utente: “molto brava Giulia Penna in questa esibizione di Shake It Off!”.

Verdiana Zangaro imita Lady Gaga a Tale e Quale Show 2024/ Sui social pazzi di lei, vincitrice annunciata?

Ecco l’imitazione di Giulia Penna nei panni di Taylor Swift a Tale e Quale Show 2024: