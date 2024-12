C’è anche Giulia Pilloni tra i concorrenti che ambiscono alla finale della 12edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno 2024, il cooking show più dolce della televisione che he vede un gruppo di pasticceri amatoriali contendersi il titolo di migliore pasticciere italiano. A giudicare i dolci preparati dai concorrenti finalisti la giuria composta dai maestri pasticcieri Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. Tra i semifinalisti di questa stagione ritroviamo anche Giulia Pilloni, 32 enne di Certaldo (FI). Nel video di presentazione si è descritta come una donna decisa, ambiziosa, ma al tempo stesso umile. La cucina è indubbiamente la sua più grande passione e in particolare la pasticceria al punto da spingerla a lasciare il suo lavoro di arredatrice. Dopo la maternità, infatti, Giulia ha compreso che la sua strada era il mondo della pasticceria e per questo motivo ha deciso di cambiare la sua vita rimettendosi in gioco e partecipando al programma di Real Time.

Tra i suoi sogni nel cassetto c’è sicuramente quello di aprire una pasticceria tutta sua e chissà che la partecipazione a Bake Off Italia 2024 – Dolci in forno non possa aiutarla a realizzare il suo desiderio. “Io ce la farò! È questo che voglio fare, è la mia strada” – ha detto ai microfoni di Bake Off.

Giulia Pilloni sarà la vincitrice di Bake Off Italia 2024 – Dolci in Forno?

Tra le papabili vincitrice della 12esima stagione di Bake Off Italia 2024 – Dolci in Forno c’è anche Giulia Pilloni, che durante il suo percorso nel cooking show più dolce del piccolo schermo in diverse occasioni ha conquistato il plauso dei giudici. Anche durante la scorsa puntata, la concorrente ha realizzato un’ottima Charlotte al cioccolato riuscendo a classificarsi al terzo posto alle spalle di Claudio e Federica.

Una prova non semplice, peraltro improvvisata e richiesta dallo chef pasticcerie Iginio Massari. Non solo, l’estro creativo di Giulia si è fatto notare anche durante la terza prova quando le è stato chiesto di realizzare una torta a forma di un oggetto e lei tra i tanti disponibili ha preso uno scarpone. Ora per Giulia è arrivato il momento di giocarsi il tutto e per tutto durante la semifinale di Bake Off. Sarà lei la vincitrice?

