Giulia Salemi a Scherzi a parte/ Paura nella sauna bloccata: “La butto giù a calci!”

Dopo Orietta Berti, è Giulia Salemi la nuova vittima di Scherzi a parte per quello in “diretta”. Il complice è Pierpaolo Pretelli, suo fidanzato conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nella passata edizione. Lo scenario è una cascina in provincia di Milano dove si presenta per un servizio fotografico per sponsorizzare una sauna. Quando le chiedono di entrarci, finisce praticamente all’interno di una scatola di legno da cui esce solo la sua testa. I problemi cominciano quando deve uscire: la sauna non si apre. Comincia anche a scalciarla dalla paura. «Ma che ca**o! Se una persona in casa resta dentro che succede? Deve chiamare ad un numero verde a cui non risponde nessuno?», esclama l’influencer mentre partono chiamate fasulle.

Le dicono allora che quello è un prototipo, ma lei non ne vuole sapere: «La butto giù a calci». Per farla desistere e portare avanti lo scherzo le dicono che se si rompe la parte liquida che è all’interno, allora rischia di bruciarsi. Così però si impaurisce ulteriormente.

GIULIA SALEMI E LO SCHERZO IN DIRETTA: IL FIDANZATO…

«Mi viene da piangere. Mi state pagando per fare da testimonial ad un macchinario che non funziona!», dice Giulia Salemi. Allora provano anche a inclinarla, ma proprio non ne vuole saperne la sauna di aprirsi, neppure quando la scuotono. Visto che l’obiettivo è portarla nello studio di Scherzi a parte, le dicono che deve essere trasferita nella ditta che l’ha prodotta. E lei ovviamente pur di riuscire a liberarsi da quella macchina da incubo accetta. In studio troverà Pierpaolo Pretelli che dice a Enrico Papi, quando questi gli chiede come reagirà la fidanzata quando saprà che lui è il mandante: «Io inizio a correre».

