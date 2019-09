Giulia Salemi contro Alessandro Greco/ “A Miss Italia interrompevano i miei messaggi”

Giulia Salemi è stata una delle giurate speciali dell’ultima edizione di Miss Italia 2019. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata davvero felice di ritornare nel concorso di bellezza che cinque anni fa le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano sfiorando per poco la vittoria. L’influencer persiana ha voluto ringraziare la patron Patrizia Mirigliani e tutta la Rai per l’invito pubblicando un lungo messaggio sui social senza però nominare il conduttore Alessandro Greco. Durante la diretta su Rai1, infatti, più volte il conduttore ha interrotto la Salemi riprendendola alcune volte per il suo utilizzo di termini in lingua inglese sottolineando “qui siamo a Miss Italia”. “È stata davvero un’emozione pazzesca .. tornare da Miss a Giurata, aver scelto insieme a delle grandi professioniste della televisione italiana” esordisce così la Salemi nel suo lungo messaggio parlando poi del ruolo di giurata che è stato fondamentale nel ripescaggio di quella che è poi stata la vincitrice del concorso di bellezza.

Giulia Salemi: “Sono molto grata a Patrizia Mirigliani, Miss Italia e Rai 1, ma…”

Il messaggio prosegue con Giulia Salemi che scrive: ” aver scelto insieme a delle grandi professioniste della televisione italiana una Miss da ripescare e averle dato un altra chance che le ha permesso di Vincere Miss Italia e realizzare il suo sogno mi rende estremamente felice”. Poi la ex gieffina ringrazia chi l’ha voluta in giuria: “sono molto grata a Patrizia Mirigliani, Miss Italia e Rai 1, lo staff, gli autori per questa bellissima opportunità” – per poi ricordare la sua esperienza nel concorso di bellezza: “nonostante io non abbia vinto mi sono ritrovata su quel palco dopo 5 anni e ancora non mi sembra vero. Ho cercato di trasmettere la forza, positività, grinta e determinazione alle ragazze…”. Ecco la stoccata, che in tanti hanno letto come una frecciatina al padrone di casa Alessandro Greco: “anche se spesso i miei messaggi sono stati interrotti venivano dal mio cuore ed erano dedicati a tutte le ragazze che sono state eliminate perché so bene come ci si sente in quel momento dove senti di avere ‘perso’ ma comunque spero di essere arrivata (oltre al power c’è molto ma molto di più )”.

Giulia Salemi ha eletto Miss Social: “in bocca al lupo a tutte”

Giulia Salemi conclude il suo lungo messaggio condividendo la grande gioia per essere stata parte di questa edizione di Miss Italia: “Sono comunque molto felice perché mi state scrivendo cose bellissime e avete capito e centrato il punto di ciò che volevo esprimere e mi state dando sostegno e forza come sempre .. È solo l’inizio. Grazie a tutti e un in bocca al lupo a tutte le Miss di ieri sera NEVER GIVE UP!”. E’ curioso che, in tutti questi ringraziamenti la Salemi non abbia mai fatto il nome del conduttore Alessandro Greco. Ricordiamo che la Salemi ha anche eletto la fascia di Miss Social andata a Myriam Melluso per un motivo: “la capacità di veicolare messaggi attraverso i social network”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA