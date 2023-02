Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata/ “Signorini ha fatto la sua parte”, scoop al GF VIP

Giulia Salemi e Pierparolo Pretelli sono riusciti ad andare oltre la crisi che aveva messo a repentaglio il loro amore. A darne notizia è stato Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, proprio in occasione della puntata di oggi, lunedì 20 febbraio 2023. In particolare, il presentatore ha chiesto all’influencer italo-persiana come stesse e se il suo cuore battesse (se fosse ancora innamorata, ndr). Giulia Salemi, a quel punto, sorridendo ha affermato: “Va bene, padre Alfonso ha fatto il suo operato. Quindi il cuore batte!”.

Una conferma indiretta del fatto che Signorini ha fatto di tutto per evitare che la relazione fra Salemi e Pretelli naufragasse, tanto che poi il direttore del settimanale “Chi” ha esclamato: “Sono felice, hanno fatto pace! Vi voglio bene. Dovete stare insieme, io ve l’ho detto. Non stare insieme significa dare un calcio al destino“. Ricordiamo, infatti, che i due ex concorrenti del GF Vip si erano conosciuti proprio nella medesima edizione del reality show di Canale 5 e che il sentimento che li unisce era germogliato proprio nella Casa più spiata d’Italia. Giulia Salemi, ha chiosato con un eloquente “È vero”.

GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI, PACE FATTA GRAZIE AD ALFONSO SIGNORINI: LA CONFERMA IN DIRETTA TV

Proprio nei giorni scorsi, quando la coppia era in crisi, Alfonso Signorini aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un filmato nel quale parlava con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, accompagnando il tutto con un auspicio scritto: “Chi vivrà vedrà… Io ce l’ho messa tutta”.

I fan dei Prelemi non hanno esitato a esternare il loro apprezzamento nei confronti dell'”azione di pace” di cui si è reso protagonista il presentatore del Grande Fratello Vip e, indubbiamente, gliene saranno grati anche Salemi e Pretelli, il cui amore continua a fare sognare milioni di telespettatori e di followers della coppia sui social network.

