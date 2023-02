Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi/ “Non ci nascondiamo, ma ora vorremmo…”

GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI SONO IN CRISI?

Cosa sappiamo della crisi di coppia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, protagonista questa sera nella puntata speciale di “Tale e Quale Sanremo” su Rai 1? Il 32enne personaggio televisivo, originario di Maratea (Potenza) e primo, storico ‘Velino’ di “Striscia la Notizia”, di recente non ha nascosto i problemi emersi nel rapporto con la 29enne conduttrice televisiva che, al “Grande Fratello VIP” aveva raccontato ad Alfonso Signorini, in diretta tv, che qualcosa non andava. Ma cosa sta succedendo tra di loro?

“Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni”: così Giulia Salemi aveva sganciato la bomba (mediatica), replicando ad una domanda di Signorini che le aveva chiesto, senza mezze misure, se fossero veri i rumors che parlavano di una crisi tra lei e Pierpaolo Pretelli. La reazione del diretto interessato all’uscita della influencer di origini iraniane non si era fatta attendere ma è parsa sibillina: “Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita e non dico altro” si era limitato a dire l’ex concorrente del GF VIP; dichiarazioni a cui avevano fatto eco le nuove parole della Salemi che, pur ammettendo di aver voluto chiarire questa cosa in tv prima di leggere ulteriori speculazioni, ha spiegato che loro due sono “da due anni sotto le luci dei riflettori”.

PIERPAOLO PRETELLI CONTRO LE FAKE NEWS, “NON CI NASCONDIAMO PERCHE’…”

Ad ogni modo, le dichiarazioni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (che hanno ammesso le turbolenze ma senza aggiungere altro) hanno avuto l’effetto contrario di rinfocolare l’interesse di magazine rosa e siti di gossip. Come sappiamo, Pretelli e la Salemi avevano poi deciso di trascorrere lontani la ricorrenza di San Valentino, con la 29enne che anzi ha documentato la cosa con alcune storie Instagram in quel di un evento a Napoli, in compagnia di Alfonso Signorini. Dal canto suo Pierpaolo, dopo un breve silenzio, è voluto tornare sulla vicenda con un tweet di ringraziamento per i suoi follower e quanti hanno mostrato affetto verso la coppia. “Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni”.

Un tweet molto apprezzato e che terminava con l’emoji di un cuore: segnale che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli l’amore non sia finito e anzi sembrava l’apertura a possibilità future che la crisi possa essere superata. Il ragazzo, inoltre, non ha mai fatto mistero negli scorsi mesi di essere “proiettato verso il matrimonio” e in passato era arrivato a confidare che “nel 2023 succederà qualcosa di importante”. Ma come si è arrivati da un possibile progetto di matrimonio a un San Valentino trascorso lontani? Si sta speculando molto sulle dichiarazioni dei due diretti interessati e, se secondo alcuni, si tratterebbe solamente di una fase di passaggio all’interno di una storia molto solida, c’è invece chi pensa che i segnali arrivati negli ultimi giorni lasciano intravedere quello che è solo un lungo addio tra i protagonisti di una delle coppie più in vista dello showbiz nostrano. Chi avrà ragione?











