Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?/ Interviene Fariba Tehrani…

“Pierpaolo sarebbe un genero a dir poco perfetto”, a parlare è Fariba Tehrani, la madre di Giulia, che sul matrimonio tra i due ha detto…

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sicuramente una delle coppie più amate d’Italia. I due in particolare, da inizio agosto, sono stati soggetto di un gossip veramente entusiasmante: secondo un’indiscrezione infatti, la coppia, sarebbe vicina al pronunciare il grande sì. A lanciare lo scoop era stato Dagospia che aveva scritto: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano”, la notizia però non è ancora stata confermata da nessuno dei due innamorati. A intervenire è stata cosi Fariba Tehrani, la mamma di Giulia, per un’intervista sul settimanale Nuovo.

Fariba Tehrani concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ La mamma di Giulia Salemi...

Fariba Tehrani è subito entrata nel merito dell’argomento: “Il matrimonio? Non ne so nulla ma se fosse vero ne sarei davvero moto felice”, per Fariba infatti Pierpaolo è letteralmente il genere perfetto: “Di lui mi piace tutto: è un ragazzo rispettoso, educato e sa far ridere mia figlia”, ha detto. Ovviamente se i due si sposassero sarebbe molto felice e, da brava madre, ha già consigli da dare alla figlia: “Le consiglierei di avere pazienza e di non dare mai per scontata suo marito, ma di conquistarlo giorno per giorno, come all’inizio del fidanzamento”. Ma non solo, consiglia anche a “Giulietta”, di: “Affidarsi a un super party planner per la cerimonia”, così da non stressarsi troppo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi/ Un video svela la verità...

Fariba Tehrani è sempre stata severa con i ragazzi di Giulia Salemi, in particolare con uno… Francesco Monte!

Solo bellissime parole quelle spesa da Fariba Tehrani nei confronti del “forse” futuro genero Pierpaolo Pretelli. Una mamma che in realtà, in passato, è stata molto protettiva verso la figlia, Giulia Salemi, e molto severa con i suoi fidanzati. Con uno in particolare non scorreva buon sangue… Francesco Monte, sembrerebbe infatti che Fariba non nutrisse particolare stima o affetto per il celebre ex della Salemi. Con Pierpaolo invece vede finalmente la figlia serena e felice, e augura ai due tanti giorni di felicità.

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7, per lei un ruolo del tutto inedito/ Lo scoop

Le piace anche particolarmente come Giulia stia svelando anche il suo lato materno con il figlio di Pierpaolo, il piccolo Leonardo, di soli quattro anni. Pierpaolo lo ha avuto con la sua ex, la showgirl cubana Ariadna Romero. A riguardo Fariba ha detto: “Giulia è molto affezionata a Leonardo e il piccolo a lei li vedo molto bene insieme”. Che dire una vera relazione con i fiocchi, non resta che fare una cosa… Come consigliato da mamma Fariba è ufficialmente l’ora di chiamare il wedding planner!











© RIPRODUZIONE RISERVATA