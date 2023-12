Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, spuntano le foto che smentiscono la rottura/ Arriva un nuovo chiarimento

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno ancora insieme?

Come stanno realmente le cose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? La storia tra i due sembra aver assunto sempre di più i connotati di una serie tv, con i fan che faticano sempre di più a comprendere come stiano realmente le cose tra di loro. Nelle ultime ore sarebbero spuntati degli scatti in grado di smentire ancora una volta la crisi, dopo che era ormai divenuta virale la notizia dell’abbandono del tetto coniugale da parte di Pierpaolo Pretelli. La situazione tra i due ex concorrenti del GF Vip sarebbe in realtà diversa. Lo showman e Giulia Salemi hanno infatti deciso di dare voce ai rispettivi account Instagram.

Le ultime speculazioni sulla presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si basano appunto su due scatti pubblicati sui social dalla coppia, che sarebbe dunque ancora salda. Tra le storie della influencer, si può osservare Pierpaolo Pretelli mentre si concede del sushi davanti a lei. In replica, sul profilo dell’ex velino di Striscia la notizia, appare un’immagine dell’influencer sorridente, seduta allo stesso tavolo. Queste pose hanno ovviamente dato origine a una nuova ondata di commenti e ipotesi sulla natura reale del loro rapporto. Giulia e Pierpaolo dunque stanno ancora insieme? La coppia ha voluto allontanare ancora una volta le voci di crisi.

Pierpaolo e Giulia chiariscono come stanno le cose tra di loro

Già nei giorni scorsi Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi avevano deciso di dare nuove spiegazioni ai loro tantissimi fan, che fin dai loro primi momenti al GF Vip 5 non hanno mai voluto abbandonarli. Le recenti foto postate dai due ex gieffini sui social sembrano portare in direzione di una pace, nonostante siano stati gli stessi Prelemi ad ammettere come le cose siano cambiate rispetto al passato nel loro rapporto.

Di recente Pierpaolo e Giulia Salemi hanno infatti così rotto il silenzio: “Ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggo/leggiamo i vostri messaggi e fra virgolette non ci aiutano. Soprattutto le vostre accuse ci fanno del male. Perché se un minimo ci conoscete sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita”. C’è ancora amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?

