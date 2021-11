Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Matrimonio vicino? Attesa la proposta…

Giulia Salemi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ma presto potrebbe anche diventare sua moglie. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio tra la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Anche se l’ex velino di Striscia La Notizia ha chiarito di non aver avanzato alcuna proposta di nozze alla bella influencer persiana, si continua a parlare di fiori d’arancio tra i due. Questa volta a discuterne sono i concorrenti del GF VIP 6. In patibolare è Francesca Cipriani a domandare nella casa di Cinecittà: “ma Pierpaolo si sposa con Giulia?”. Jessica Selassiè ha prontamente risposto: “mica le ha fatto la proposta, no no”.

Al secco no della principessa etiope è arrivato anche il commento di Soleil Sorge: “che io sappia ancora no”. La Cipriani allora ha proseguito dicendo che i Prelemi sono davvero una bella coppia con il consenso sia di Jessica che Soleil. Questo matrimonio si farà oppure no?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi innamorati più che mai

L’attenzione mediatica su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è sempre altissima. La coppia, infatti, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip sta vivendo una popolarità senza precedenti supportata dalla loro fanbase dei Prelemi. Proprio Pretelli, reduce dalla partecipazione a Tale e Quale Show, durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In ha parlato con grande affetto della sua fidanzata.

“La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma” ha detto l’ex velino di Striscia La Notizia lasciandosi andare anche ad una tenera confessione- “un figlio? Magari! È un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione. Amore, ci daremo da fare?”.

