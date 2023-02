Giulia Salemi, gag con le corna dopo aver smentito la crisi/ La reazione di Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, siparietto social dopo la fine della crisi

Le voci sul conto di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono rincorse per diversi giorni, con particolare riferimento alla crisi annunciata dall’addetta social del GF Vip proprio durante una delle ultime dirette. Senza troppi giri di parole, l’opinionista aveva affermato di essere alle prese con un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, condiviso proprio con il suo fidanzato ma con motivazioni chiaramente non rivelate.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata/ "Signorini ha fatto la sua parte", scoop al GF VIP

La mancanza di informazioni sulla natura della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha così generato il classico circolo di fake news che trovano spesso vita breve proprio sui social. Fra queste, si era parlato di un presunto tradimento dell’ex vippone, ma proprio nel corso dell’ultima diretta del GF Vip party, condotto con Soleil Sorge, sarebbe arrivata l’ufficiale smentita. Nel bel mezzo della trasmissione, come di consueto, è infatti intervenuta anche Giulia Salemi che, dopo alcuni commenti relativi alla diretta del reality, si è messa in mostra con una simpatica gag volta a spazzare via ogni dubbio.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi/ "Non ci nascondiamo, ma ora vorremmo..."

Giulia Salemi scherza con un paio di corna, Pierpaolo Pretelli sicuro: “Le uniche cose che non hai!”

L’ipotesi del tradimento di Pierpaolo Pretelli nei confronti di Giulia Salemi è stata scongiurata proprio grazie a quest’ultima nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party. Consapevole delle voci che circolano con insistenza dopo la notizia da lei stessa diffusa, l’addetta social ha scelto di smentire il tutto con la dovuta ironia. Giulia Salemi ha dunque preso due corna finte e le ha poste sul capo, generando l’ilarità del web e dei compagni di diretta.

Elenoire Ferruzzi, la crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo/ "L'ho vista sofferente"

“Le uniche cose che non hai”, ha esclamato convinto Pierpaolo Pretelli, e dopo un sorriso di consenso si unisce al coro anche Giulia Salemi: “Tutto tranne che cornuta, almeno quello no!”. Dunque, dopo la lieta notizia regalata nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, riguardante la quiete di coppia ritrovata, questa simpatica gag sembra confermare come la crisi comunicata negli scorsi giorni tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sia già acqua passata. In realtà, lei stessa aveva spiegato come non si trattasse di una vera e propria crisi ma piuttosto di un momento difficile relativo alla possibile maturazione del rapporto di coppia. Tutto sembra comunque essere andato per il meglio, come confermano l’ironia e l’aria di giocosità ostentata dai due protagonisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA